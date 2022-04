Orel Vyškov

Mladší žáci - florbal

Sestava: Roderik Smola, Jan Šustek, Jan Jakubo, Antonín Šťastný, Daniel Štefaňo, Václav Jakubo, Michal Zápotocký, Josef Grec, Daniel Cole – brankář.

Trenéři: Antonín Škrabal, Martin Zápotocký, Jan Heger, Petr Marvan.

Vstup do soutěže měli vyškovští orlíci výborný, když hladce a vysoko porazili Šlapanice 9:1. Ve druhém kolo je čekal velice silný Orel Uherský Brod. Toto družstvo v minulých ročnících několikrát ligu vyhrálo. Zápas byl od začátku velice vyrovnaný a Uherský Brod se dokonce ujal vedení 1:0. Vyškovské družstvo ale zápas otočilo k výhře 4:2. Klíčovým zápasem pro konečný výsledek bylo třetí kolo a souboj s hlavním favoritem turnaje, Orlem Brno-Řečkovice.

„Tento zápas byl divácky velice atraktivní a celá hala hnala oba celky dopředu. Zápas se pro nás nevyvíjel vůbec dobře a ještě dvě a půl minuty před koncem jsme prohrávali 2:4. Kluci však předvedli neskutečný závěr a půl minuty před koncem bylo srovnáno. Zápas skončil zaslouženou remízou. V tomto finálovém turnaji se nehrálo prodloužení, ani se nejely samostatné nájezdy, a tak si oba soupeři ze zápasu odnesli shodně jeden bod,“ popsal dramatické utkání člen trenérského týmu Martin Zápotocký.

Po třetích zápasech na tom byla družstva Vyškova a Řečkovic bodově stejně. Rozhodnout se tedy mělo v posledním, čtvrtém kole. Orel Vyškov si utkání zkušeně pohlídal a Florbal SVČ Luhačovice porazil 8:1. Předposlední utkání celého turnaje Orel Brno-Řečkovice vs. Orel Uherský Brod bylo velice vyrovnané a také skončilo výsledkem 3:3. To znamenalo, že se titul mistra republiky v Orelské florbalové lize stěhuje do Vyškova. Na druhém místě skončil Orel Brno-Řečkovice, na třetím Orel Uherský Brod, na čtvrtém Orel Šlapanice a na pátém Florbal SVČ Luhačovice.

„Celému týmu patří velký dík. Kluci opravdu makali na plné obrátky, na hřišti nechali úplně všechno a jejich nádherný výkon byl odměněn vítězstvím. Byl to báječný pocit,“ radoval se chválí Zápotocký.