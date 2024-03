Poprvé vyšli bodově naprázdno. Ve čtvrtém kole extraligy prohráli ragbisté JIMI Vyškov v Říčanech s Mountfieldem 13:28, což znamená, že poprvé nebrali po zápase ani bod.

Ilustrační. | Foto: Lubomír Stehlík

Přitom dlouho to vypadalo, že by ze hřiště úřadujícího mistra mohli odvézt i několik. Ještě v poslední minutě první půle vedli po trestných kopech Jiřího Pantůčka 6:0 a určitě zaslouženě. V utkání měli míč častěji pod kontrolou. Bohužel koncovky poločasů jim v tomto ročníku utíkají…

Extraliga XV:

RC Mountfield Říčany

– JIMI RC Vyškov 28:13

Poločas: 7:6. Pětky: 4:1. Body: Horak 8 (4xKPP), Pavlík 5 (P), Schlanger 5 (P), Chytil 5 (P), Havel 5 (P) – Pantůček 11 (P, 2xTK), M. Kovář 2 (KPP). Rozhodčí: Radochová - Zachariev, Burnard. ŽK: 65. J. Kovář, 68. O. Kovář (oba Vy.).

Vyškov: Doležel, Žižka, Kopřiva, Trunečka, Novák, Masilo, Petr Pořízek, Ondřej Kovář, Toman, Martin Kovář, Soural, Schmied, Pantůček, David Šenk, Pytela – Jan Kovář, Magueda, Monček, Laidorf, Voráč, Fialka. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Sparta Praha – Tatra Smíchov 11:30 (8:11), Dragon Brno – Praga Praha 11:36 (6:19).

Tabulka:

1. Praga Praha 4 4 0 0 110:76 18

2. Říčany 4 3 0 1 114:66 16

3. Tatra Smíchov 4 3 0 1 100:84 15

4. Sparta Praha 4 1 0 3 85:100 8

5. Vyškov 4 1 0 3 71:82 7

6. Dragon Brno 4 0 0 4 59:131 1

Příští kolo: Vyškov – Sparta Praha, sobota 30. 3. (14.00).

„První poločas byl vyrovnaný, dokonce s nějakou naší optickou převahou. Akorát máme pořád stejný problém, jako v předchozích utkáních. Vlastně jsme si nevytvořili žádnou velkou šanci, kterou bychom soupeře překonali. Naopak úplně zbytečně jsme si nechali na konci dát pětku a otočit skóre,“ popsal první část zápasu trenér hostů Pavel Pala.

Už v šesté minutě druhého poločasu položil Michal Schlanger pětku a Tristan Horak zvýšil kopem na 14:6. Za pět minut pak položil Lukáš Chytil a Horak se opět nemýlil. Říčany viditelně nabyly jistotu a zápas už měly vlastně až do konce pod kontrolou.

„Ve druhém poločase se projevila kvalitnější střídačka domácích, kteří nechali na začátku odpočívat nějaké reprezentanty a do utkání je vkládali postupně a už v průběhu prvního poločasu. Dali nám velmi rychle dvě pětky a tam se to vlastně zlomilo na jejich stranu,“ doplnil stručné hodnocení Pala.

Extraliga má nyní týdenní přestávku a po ní přijede do Vyškova Sparta. Vzhledem k vývoji v tabulce to pro oba soupeře bude možná klíčové utkání ke vstupu do play-off.

„Musím uznat i to, že nám chybí i trošičku toho sportovního štěstíčka. Na druhou stranu je to pořád stejná písnička a mnohé se odvíjí od účasti na trénincích a absencích v zápasech. I v Říčanech se znovu projevily nějaké nemoci, takže teď se musíme dobře nachystat na Spartu,“ konstatoval vyškovský lodivod.