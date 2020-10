Pro mnohé je váš návrat překvapením. Proč jste z pražského profi klubu odešel?

Po narození dcery jsem přehodnotil situaci a chtěl jsem trávit více času se svojí rodinou.

Ale vaše cesta ze Sparty měla vést na opačnou stranu. Hovořilo se o Francii, kde jste před časem byl i na stáži…

V druholigovém Lyonu jsem byl na stáži ještě, když jsem hrál ve Vyškově a myslel jsem, že bych se tam mohl později ještě vrátit. Při mém přestupu do Sparty jsme se domluvili, že tam odehraju dva roky a potom bych mohl případně jít do Francie. Ale potom se narodila dcera a už jsem nikam cestovat nechtěl.

Jiří Pantůček



Nar: 1995

Post: tříčtvrtka, zadák

Mistr ligy: 2017,2019

Vítěz ankety Ragbista roku 2017 a 2018



Tabulka 1. ligy:

1. Říčany 6 5 0 1 202:110 25

2. Vyškov 6 5 0 1 204:114 25

3. Smíchov 5 4 0 1 194:98 20

4. Sparta 5 4 0 1 129:75 18

5. Praga 5 2 0 3 112:119 10

6. Dr. Brno 6 2 0 4 146:228 10

7. Přelouč 7 1 0 6 120:243 6

8. Slavia 6 0 0 6 100:220 3

Není to ústup z pozic. Ve Spartě jste měl profesionální smlouvu.

Ale nebyl jsem čistým profíkem. Bohužel ragby není v České republice na takové úrovni, aby mohl být hráč čistým profesionálem. Měl jsem běžnou práci a při té jsem se věnoval ragby.

Jaký je hlavní rozdíl ve fungování klubu a mužstva ve Spartě a ve Vyškově?

Do fungování klubu nevidím a co se týká mužstva, tak Sparta chce hrát profi ragby a ve Vyškově to bereme spíš jako koníček. Tady vím, že si jdu zahrát se super partou.

Vrátili jste se spolu s dalším reprezentantem Pavlem Pytelou. Má to nějakou souvislost?

Ne. S Pavlem jsme se nedomlouvali, byla to jen náhoda.

Co podstatného se ve Vyškově změnilo od vašeho odchodu?

V klubu vlastně ani nic moc. Jen trenér. Mužstvo je skoro stejné. V mém osobním životě, jak už jsem naznačil, hodně. Jsem ženatý a mám dvouletou dceru.

Od posílení týmu a hlavně s vámi dvěma, tedy i Pavlem Pytelou, si fanoušci slibují útok na nejvyšší pozice. Zatím odehrané zápasy naznačují, že oprávněně. Jak vidíte šance na mistrovský titul?

Za mě máme nejlepší útok v první lize, zvlášť po návratu Kuby Schmieda z Kanady. Pro nás bylo důležité dostat se do play-off a teď nás bude čekat nejdůležitější zápas, kde se rozhodne, jestli se dostaneme do finále. Myslím si, že máme velice dobrý tým na to, abychom mistrovský titul vyhráli.

Ve Spartě a národním mužstvu jste vedený jako útočník, ve Vyškově hrajete zadáka. Nebo tam, kde je potřeba? Co vám vyhovuje nejvíc?

Ve Spartě i v národním týmu jsem hrál tříčtvrtku a ve Vyškově jsem se vrátil zpět na pozici zadáka, kde jsem začínal. Co se týká stylu hry, tak se Sparta poslední roky snaží hrát podobným stylem jako Vyškov. Tedy o hru do křídelních prostorů.

Jak trénujete v současných omezených podmínkách?

Bohužel nám nouzový stav nedovoluje trénovat, tak se každý hráč snaží alespoň o individuální trénink.