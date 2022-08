On je skutečnou sportovní legendou nejen nesovického sportu. Tady se narodil a žije tu dosud. Do místní sokolovny si našel cestu už v raném dětství a tělovýchově a zdravému pohybu zůstal věrný celý život. První sokolskou členskou průkazku dostal v roce 1947. O rok později už cvičil na XI. všesokolském sletu v Praze na strahovském stadionu ve skladbě pro dorostence. Brzy se stal sám cvičitelem a ke sportu přivedl a v tomto duchu vychoval stovky mladých lidí.

Josef Budík z Nesovic slaví 90. narozeniny.Zdroj: Deník/Zdeněk Vlach

V roce 1956 ho sokoli zvolili náčelníkem jednoty. V únoru roku 1976 byl pak zvolený do nejvyšší funkce předsedy TJ. Tu pak zastával dlouhých čtyřicet let až do svých třiaosmdesáti let! Kromě toho pracoval ve výboru oddílu kopané a v okresních tělovýchovných funkcích.

O sport a dění nejen v obci zajímá stále. Jak je zřejmé ze „startovní listiny“ bučovického pochodu i aktivně. Výrazně se také podílel na vydání publikace ke 100. výročí založení TJ Sokol Nesovice, které si zdejší sportovci připomněli v roce 2019. A samozřejmě v ní využil své bohaté zkušenosti a vzpomínky.

„Při shromažďování podkladů se mi oživovaly myšlenky, zážitky a vzpomínky na události a funkcionářskou činnost. U některých zjištěných údajů vznikaly situace, kdy jsem potřeboval téma prodiskutovat, jenomže nebylo s kým, protože dřívější aktéři již nejsou mezi námi. Čerpal jsem z dostupných materiálů a od roku 1947, kdy jsem se stal aktivním členem jednoty, jsem začal využívat i své písemné záznamy," mimo jiné píše ve zmíněném almanachu.