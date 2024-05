Dvacetileté ženy se udržely ve druhé lize, osmnáctileté juniorky do ní postoupily. S nadsázkou lze říct, že i kdyby ostatní týmy ze svých soutěží sestoupily, tak tato sezona Volejbalu Vyškov musí být hodnocená jako úspěšná. „Je to tak, v této sezoně pozitiva určitě převládla,“ potvrzuje předseda klubu Tomáš Luska.

Volejbal Vyškov, sezona 2023 - 2024. | Foto: fotovyskov.cz

Co vám osobně udělalo větší radost, záchrana dvacítek, nebo postup osmnáctiletých děvčat?

Cením si obojího, juniorkám jsem věřil, že se chytí a velkou radost mám i z postupu mladších děvčat, tam jsme to už moc nečekali. Závěry obou soutěží byly parádní. Přes všechny obtíže jsme nakonec měli kus sportovního štěstí a podařilo se.

Jakým způsobem tedy oba týmy dokráčely za svými cíli?

Volejbal Vyškov

sezona 2023-2024, konečná umístění:

Muži - 2. místo v KP1

Ženy A - 5. místo v KP1

Juniorky - 8. místo v 2.lize

Kadetky - postup do 2. ligy

Junioři - 12. místo v KP

Obě události měly zcela jiný příběh. Juniorky nevstoupily do své první ligové sezony U20 dobře, prohrály pár zápasů a přestaly si věřit. Hra nebyla špatná, ale chyběla zdravá drzost a agresivita. Dostaly jsme se do skupiny o udržení, a co se nestalo, »čichli« jsme si k vítězství a nastartovali nevídanou vítěznou sérii, a většinou 3:0. Proto do ligy určitě patříme. Věřím, že zkušenosti z prvního roku zužitkujeme. Co se týká kadetek, tam jsme si všichni prožili trochu očistec. Před sezonou jsme měli hráček U18 na dva týmy a sezonu nakonec zachraňovaly žákyně. Zpětně myslím, že v tom byly i některé naše chyby, ale spíše jsme byli náročnější a chtěli po nich víc, než na co byly holky dosud zvyklé. To některá děvčata odradilo, nedokázala překousnout některé věci, volejbal samotný je asi tolik netáhl a postupně skončila. Ale proselo se to a zůstaly ty, co chtěly opravdu sportovat a hrát. Jak jsem naznačil, ty nejdůležitější zápasy dohrávaly i žákyně - finále i kvalifikaci. Dostaly příležitost a zvládly to. Taky to naznačuje, že potenciál tam je a jsme snad na správné cestě.

Není to snadná cesta. Přitom, jak se také říká: běh na dlouho trať. Co vás v tom nejvíc motivuje?

Vzhledem k základně a tradici našeho klubu myslím, že bychom měli být součástí ligového volejbalu a jdeme si za tím. Protože, jak to tak teď vypadá, sestoupit z ostatních soutěží, to moc nejde. Je to krajská úroveň a tam se můžeš většinou přihlásit. Je to takové minimum. Postoupit výš znamená, že máš nějaký směr a že svou práci děláš dobře. Být konkurenceschopný a mít co nabídnout, jak rodičům, veřejnosti, sponzorům a také nadějným hráčům od nás i z blízkého okolí. Ti pak nebudou muset odcházet za dobrým volejbalem jinam. Snažíme se pracovat systematicky a být trpěliví. Letos jsme udělali i velmi dobré výsledky žákyň v Českém poháru, i naše minivolejbalová školička patří v kraji ke špičce, takže pořád vidím spoustu smysluplné práce i před námi.

Jak vlastně vypadá mládežnická základna vašeho klubu a může se volejbalový fanoušek těšit, že podobnou cestou se vydají další družstva? Konkrétně třeba některé z chlapeckých?

Členská základna je poměrně široká, u mládeže se to pohybuje kolem dvou set členů. Je to velká porce, ale dbáme na to, aby kategorie stále navazovaly a preferujeme vlastní odchovance. K tomu, co se zatím moc nedaří, určitě patří chlapecká družstva. Tam zeje velká propast, máme sice družstvo žáků i družstvo kadetů, ale početně je to na hraně. Budeme muset začít od podlahy. Letos jsme udělali náborovou akci a otevřeli přípravku jen pro chlapce a dál na to chceme navazovat. Ale bude to boj, šikovných kluků na sport je čím dál míň, a taky je táhnou i jiné sporty ve městě.

Jak se vzestup těchto dívčích kategorií promítne do seniorského družstva žen?

Ženy skončily po základní části krajského přeboru I. třídy na třetím místě a dostaly se do postupové části. To není vůbec špatný výsledek. I zde platí náš cíl: do budoucna hrát seniorskou ligu. Budou přicházet děvčata se zkušenostmi z mládežnických ligových soutěží. Jde často jen o to, zda zůstanou ve Vyškově po dokončení středních škol.

Muži letos obhájili v krajském přeboru I. třídy druhé místo. Je to předzvěst lepších časů? Třeba i návratu do druhé ligy, kterou pravidelně hrávali?

Muži skončili na stříbrné pozici za brněnským Ingstavem už podruhé za sebou. Když zmíním fakt, že tu ve svém věku stále aktivně nahrávám, je tím řečeno vše (trpký úsměv)… Zažil jsem všechny tři mužské ligové účasti Vyškova a další bych rád maximálně jen jako organizátor. Máme už řadu let stejný tým, můžeme spolu hrát i potmě. Snažíme se sice kádr omlazovat, ale není moc kde brát. Když už se povede nějaká mladší generace, jako před čtyřmi roky, je těch kluků pár, na tým to nestačí a musíme je pustit dál, kde se můžou v konkurenci zlepšovat. A to se taky podařilo, dnes hrají špičku extraligy ve svých kategoriích. My se musíme snažit, aby nebyli tři čtyři, ale aspoň deset a mohli bychom jim sami nabídnout vyšší soutěže. Ale třeba se po čase vrátí a stanou se základem pro další ligovou kapitolu vyškovského volejbalu. Na to už musíme být připraveni a mít nějaký, hlavně mladší tým alespoň v krajské jedničce.

Jaký program má klub teď po skončení soutěží?

Od května jsme už kompletně na antuce, využíváme i beach. V červenci máme za parkem příměstské volejbalové kempy pro většinu našich týmů, v srpnu tradiční soustředění v Beskydech. Léto je nabité turnaji po celé republice, takže budeme k vidění i tam. Pro týmy dívek U18 a U20 začne příprava už v srpnu, ligové soutěže začínají brzy v září, a to chceme být už připravení. A osvědčily se nám přípravné turnaje pro žákyně, kde bude hrát deset týmů, kadetky a juniorky, vždy pro osm družstev. Hrát se bude ve sportovní hale Purkyňova, postupně podle kategorií 28. srpna, 31. srpna a 1. září.