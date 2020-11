Takže připomeňte tradice baseballu v Bučovicích.

Klub byl založen v roce 1982. Tradice je tedy už dostatečně dlouhá. A úspěchy? Jistě, ten letošní, ale je jím určitě už samotný fakt, že se v Bučovicích baseball pořád hraje. To není v tak malém městě jednoduché. Jinak dílčích úspěchů bylo hodně. Třeba několikaletá účast v tehdejší Českomoravské lize, druhé nejvyšší soutěži. V poslední době je to postup do 1. ligy a třetí místo na turnaji Baseball World Tournament v italském Turíně. Ale já bych vyzdvihl hlavně úspěchy našich mládežnických týmů před zhruba patnácti lety. Boje o přední místa v krajských soutěžích, vítězství v turnajích a hlavně třetí místo na největším mládežnickém turnaji v pavilonu „Z“ na brněnském výstavišti. Být třetí z pětadvaceti účastníků z několika zemí, to tehdy byla velká bomba. A tady byl položen základ současného prvoligového týmu.

Co je na něm tedy postaveno?

S kluky jsem od jejich začátků a vím, že jsou dobří. Teď se dostávají do svého nejlepšího baseballového věku. Ale taky jsme to potřebovali trochu oživit. Liga se hraje systémem dvojzápasů. To je pro hráče až devět hodin na hřišti, k tomu náročné cestování, dálavy jako Jablonec či Domažlice. Na to potřebujete víc hráčů, než jsme schopni v tak malém městě dát dohromady. Tady nám pomohla spolupráce s Draky Brno. Kluci z Draků nám svým skvělým přístupem a samozřejmě kvalitou pomohli hodně.

Kdo, nebo jaká osa, tedy sezonu odtáhl nejvíc?

Především musím poděkovat trenérovi Jirkovi Foitlovi. On tím sportem prostě žije. Co se týká hráčů, tak baseball je týmový sport. Ligu odtáhli všichni. Nechce se mi z nikoho dělat nějakou hvězdu. A jsem hodně rád, že v týmu nemáme žádnou primadonu. Ale, doufám, že mně nebudou mít ostatní za zlé, když vyzdvihnu naše nadhazovače. Domácího Ondru Vykoukala, hostující Ondru Králíka, který začínal s baseballem v Bučovicích, a Jana Svobodu. A samozřejmě dnes už Bučováka, kubánského bojovníka Leonarda Yasser Paredes Telléze. Ten táhl tým i svou pálkou, když odpálil nejvíce homerunů ze všech týmů.

Je baráž splněným předsezonním cílem, nebo něčím nad plán, i pro vás třeba překvapením?

Víte, my jsme postoupili do ligy teprve před třemi lety. A abych pravdu řekl, nemyslel jsem si, že se budeme pohybovat ve středu tabulky. Ale ukázalo se, že máme i na víc. Takže letošním hlavním cílem bylo postoupit do play-off o extraligu. Chtěli jsme přivést do Bučovic extraligové týmy. A to se nám podařilo. Třeba zápasy s pětinásobným vítězem extraligy Technikou Brno se musely divákům líbit. Kluci hráli hodně dobře a ještě těsně před koncem zápasu vedli. Zkušený soupeř se hodně strachoval o výsledek. Po dobře odehrané základní části jsme si vytyčili ještě jeden cíl – finále 1. ligy. Na to jsme jen těsně nedosáhli.

Proč se v play-off nepodařilo navázat výkony ze základní části?

Dost jsem o tom přemýšlel. Těch důvodů bylo několik. Samozřejmě to bylo kvalitou soupeřů. Ale ty prvoligové jsme už porazili. Možná tam bylo trochu uspokojení ze základní části a pocit, že se to odehraje samo. Vidím ale dvě důležité věci. Jsme amatéři. Sezona díky pandemii začala o dva měsíce později v nezkrácené podobě a jelo se bez přestávky. A kluci chtěli mít taky dovolenou s rodinami. Takže nás bylo na některé zápasy málo. A ten největší problém byl nedostatek nadhazovačů. Bohužel během základní části se nám postupně zranili čtyři. Dva do konce sezony. No a další dva měli nějaké studijní povinnosti a hráli jen sporadicky. Bez nadhazovačů se tento sport hrát nedá. Špatná hra v obraně se zákonitě promítne i do hry na pálce. A když nepálíte, neděláte body, nevyhrajete. To se přeneslo i do zápasů o titul první ligy. V semifinále v Jablonci jsme první zápas vyhráli. Byli jsme lepší a byli jsme na koni! Stačilo překvapeného lídra první ligy dorazit a jít do finále. Bohužel, neměli jsme nikoho na nadhoz. Díky tomu druhý zápas soupeř vyhrál. Vrátil se do hry a ve třetím zápase v Bučovicích měl jen trochu víc štěstí.

Přesto můžete být s letošním rokem spokojení.

Jistě. Základ současného historického umístění je v několikaleté práci celého týmu a postupném zvyšování a plnění cílů. A určitě v dobrém kolektivu. Jak často říkám, my jsme takový rodinný tým. Se všemi dobrými, ale i nedobrými vlastnostmi takové rodiny. A jsem přesvědčen, že nám pomáhá i to, že si musíme budovat a udržovat svoje hřiště vlastníma rukama. Tím vznikají mnohem pevnější vazby k týmu, než když si jdete jen užívat.

Poodhalte plány pro rok 2020.

Příští rok chceme být zase o trochu lepší. Základem je postup do první čtyřky první ligy. Přes zimu musíme v hale zapracovat na pálce a rozšířit tým nadhazovačů. Ale první, co nás čeká, je získat nového trenéra. Jirka Foitl touto sezonou skončil. Bude nám hodně chybět. V minulých týdnech nám nabídl svoje zkušenosti americký hrající trenér Jeff Barto. Bohužel Jeff hledal práci na plný úvazek, a to my nejsme schopni ufinancovat. Takže ho nakonec získali extraligoví Nuclears Třebíč. Jeff by se nám hodil i pro práci s mládeží. V současné době probíhají nábory a doufáme, že úspěchy mužského týmu přitáhnou nové mladé hráče.

Své hřiště si zvelebujete sami. Co z úprav je na řadě nyní?

Letos se nám během sezony podařilo díky podpoře paní ředitelky Základní školy 711 opravit ploty a sítě. Byly již v havarijním a dá se říct, i v nebezpečném stavu. Na sítě jsme využili dotaci města. Svépomocí jsme také obnovili trávník vnějšího pole. Do konce roku chceme ještě vybudovat tzv. warning track. To je bezpečnostní pruh kolem celého hřiště. Opravu by potřebovala i antuka. Ta bude ale muset počkat, až jak se nám podaří sehnat finance. Přednost musí dostat sekačka. Ta je již hodně stará a každým okamžikem může zkolabovat. Naší dlouholetou bolestí je zázemí. Asi jako jediný sport v Bučovicích nemáme šatny, sprchy a WC. Doufáme ale, že ve spolupráci s městem a s využitím dotace z Národní sportovní agentury se nám konečně podaří tento nedostatek odstranit. V roce 2022 budeme slavit čtyřicet let od založení klubu a šatny by byly krásným dárkem.