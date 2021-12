Jeho činnost zahrnuje všechny atletické disciplíny a v jubilejním roce 2021 měl v soutěžích devět družstev, přičemž muži a ženy si ve druhé lize vybojovali účast v barážovém klání o první ligu. Mezi současné nejlepší atlety patří běžkyně Tereza Mazlová, Sabina Fiantová, Soňa Mihulová, Pavel Lenomar, Jakub Bárek a Marek Kalous, překážkáři Adéla Provazníková a Jakub Derka. Ze skupiny vícebojařů postupně vzešla i parta výborných tyčkařů, kde jsou největšími oporami Denisa Hubáčková, Kateřina Čamlíková, Alžběta Suchomelová, Filip Jašíček, Kryštof Vintera, Mario a Sebastian Hajzlerovi.

„Všichni prošli Sportovním střediskem atletiky a Sportovním centrem mládeže při našem klubu. Ve výchově talentů se zaměřujeme na všestranný rozvoj dětí, našich Aháčků. Začínají ve čtyřech letech atletickou školkou, poté následuje atletická přípravka, tam již postupně začínají i atletické soutěže. Velmi populární je například krajská liga atletických přípravek. Pod dohledem proškolených trenérů tak malí sportovci získávají první zkušenosti s atmosférou atletických závodů. V mladším a starším žactvu pak již pronikají do tajů jednotlivých atletických disciplín. V mladším žactvu jsou prioritou víceboje. Motivující jsou dlouhodobé tabulky pětiboje mladšího žactva, populární je Nanukový pětiboj. Ve starším žactvu se mladí atleti už začínají profilovat do běhů, skoků či vrhů a hodů. Zde se snažíme zapojit do soutěží družstev co nejširší okruh atletů, protože kolektivní duch těchto soutěží dokáže mobilizovat širší okruh trénujících dětí. Touto cestou si prošla většina našich nyní výkonnostně nejsilnějších závodníků,“ říká jeden ze zakladatelů, trenér a současný místopředseda AHA Vyškov Jiří Hajzler.

Atletickými symboly klubu posledního desetiletí jsou běžci Lenka Suráková-Rašková a Jiří Němeček, kteří úspěšně bojovali i na mistrovstvích republiky a nastupovali i za extraligové kluby. Na jejich výkony teď, v jubilejní sezoně, navázali především mladí závodníci. Někdejší dorostenecký mistr republiky v běhu na 800 metrů a loňský vicemistr ČR do 22 let na 1500 metrů Marek Kalous letos vybojoval dvě bronzové republikové medaile, „malý i velký“ bronz v běhu na 1500 metrů. Ten první na republikovém šampionátu do 22 let a ten cennější na MČR v hale mezi dospělými mílaři. V kategorii do 22 let získal bronz ve skoku o tyči i starší z bratrů Hajzlerových Sebastian. Ten také jako první tyčkař vyškovské historie zdolal hranici pěti metrů. Mladší z bratrů Mario přidal titul mistra republiky ve skoku o tyči dorostenců v hale a venkovní republikový dorostenecký bronz. Velice cenná jsou taktéž vícebojařská vystoupení Maria Hajzlera a Jakuba Derky. Ti vybojovali titul mistra a vicemistra Moravy a Slezska v desetiboji.

Mílař Marek Kalous přidal k halovém bronzu osobní rekord. Je pátý v republice

„Třicet let je poměrně dlouhá doba. Je na místě, alespoň krátce, zmínit některá jména atletů, kteří jsou našimi odchovanci a zanechali výraznou stopu v klubové historii. Patří tam například Jiří Osolsobě, před pár lety vicemistr České republiky v atletickém devítiboji žáků, nyní úspěšný koulař a oštěpař. Nesmazatelně se do historie klubu zapsal jeho bratr, jedenáctinásobný republikový medailista, běžec Jan Osolsobě. Po letech se do dresu AHA Vyškov tento rok vrátil pětinásobný mistr republiky Filip Navrátil. Ač stále mlád, tak legendou se již stal Tomáš Fišer, který je desetinásobným vítězem prestižní Velké ceny města Vyškova ve skoku vysokém. Těší návraty Eliáše Urbana a Evy Zabloudilové, našich odchovanců. Přejeme úspěšné sezony našim odchovankyním, výškařkám Evě Šenkové a Michaele Horváthové, obě toho času působí v cizích službách. Také přejeme mnoho zdaru, k životnímu jubileu, našemu maratonci Pavlovi Horákovi,“ připomíná Hajzler.

Klubovou historii zdobí i jména odchovanců klubu, kteří si zazávodili za reprezentační týmy České republiky. V novodobé éře klubu byť „jen“ v kategoriích U15 až U20 jsou to Pavel Lukášek, Pavel Dolejš, Filip Navrátil, Jan Osolsobě, Tomáš Fišer, Jiří Osolsobě, Marek Kalous a Sebastian Hajzler.

Kromě mistrovských soutěží se atleti AHA zúčastňují i jednorázových závodů a mítinků v celé republice i v zahraničí. Několik jich také sami pořádají. Velmi prestižním je již zmíněná Velká cena města Vyškova (již 69 ročníků), populární jsou memoriály - Malečkův memoriál /40. ročník/, Memoriál Jaromíra Kremličky), dále pak Vyškovská míle, Běhání se svíčkou, AHA tyčka či Nanukový pětiboj. Své jedinečné charisma má tradičně závěrečná akce roku Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka. Dlouhodobou tradici má běžecký seriál Dlouhá míle.

V historii klubu má svoji mimořádnou hodnotu uspořádání tří republikových šampionátů – mistrovství v půlmaratonu (rok 2001), MČR družstev (rok 2010) a MČR mužů a žen (rok 2012). Vydařené bylo také uspořádání mezistátního utkání juniorů Česko – Polsko – Slovensko - Slovinsko.

„Na výsledky našich závodníků můžeme být právem hrdí. Za celou naší činností je spousta práce vedení klubu, velkého počtu trenérů, rozhodčích, technického personálu, dobrovolných pracovníků a rodinných příslušníků. A samozřejmě podpora partnerů, bez níž nelze atletiku v takovémto rozsahu dělat. Patří tam město Vyškov, Jihomoravský kraj, MŠMT, nyní Národní sportovní agentura, firmy a společnosti z Vyškova a okolí,“ zdůrazňuje Jiří Hajzler.