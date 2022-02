Oblíbená anketa měla opět dvě části. V první zvolili nejoblíbenějšího sportovce fanoušci, ve druhé určila nejlepšího sportovce odborná komise. Ta posadila na pomyslný trůn krále vyškovského sportu atleta AK AHA Vyškov Marka Kalouse a v kolektivech nováčka druhé fotbalové ligy, muže MFK Vyškov.

Nominace do obou částí ankety vzešly z oddílů a klubů Vyškovska. Na jejich základě pak městská sportovní komise zpracovala hlasovací lístky. Těch platných přišlo 641. Veřejnosti a sportovním fanouškům se nejvíce líbily výkony mladé vyškovské plavkyně Elišky Veselé a A mužstva ragbyového klubu Jimi.

Do síně sportovní slávy města byli uvedení dlouholetý předseda vyškovského a okresního volejbalu Čestmír Luska a in memoiam rovněž dlouholetý šéf vyškovského basketbalového klubu Jiří Fojt.

Marek Kalous vystřídal na trůnu svého oddílového „spoluhráče“, skokana o tyči Sebastiana Hajzlera. Letos už definitivně vstoupil mezi elitní české běžce. Na halových mistrovstvích republiky vybojoval bronzové medaile nejen ve své věkové kategorii do 22 let, ale i na velkém šampionátu dospělých. Nyní se připravuje v juniorce Dukly Praha a snaží se probojovat do jejího extraligového družstva. Svoji vysokou výkonnost aktuálně potvrdil vítězstvím na víkendovém halovém mistrovství Moravy a Slezska v běhu na 1500 a 3000 metrů.

Stejně jako vítězství Kalouse v hlavní části ankety nepřekvapilo ani prvenství vyškovských fotbalistů. V roce stého výročí založení fotbalu ve městě dosáhli historického úspěchu, postupu do druhé nejvyšší české soutěže. A v ní si na podzim vedli docela úspěšně. K jarní záchraně vykročí ze dvanáctého místa s bilancí pěti výher, dvou remíz a osmi proher a ziskem 17 bodů.

Fanoušky nejoblíbenější sportovkyně dvanáctiletá Eliška Veselá je jednou z největších nadějí českého plavání. V loňském roce přidala ke své bohaté sbírce mistrovských titulů další dva. V kolektivech nejoblíbenější ragbisté těsně porazili družstvo žen moderních gymnastek SK Trasko. Na „misce vah“ bylo především jejich druhé místo v extralize.

Výsledky:

I. NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTOVEC VYŠKOVA 2021

(hlasování sportovní veřejnosti)

Jednotlivci:

1. Eliška Veselá, plavání – Klub plaveckých sportů Vyškov

2. Kristýna Dorazilová, šachy – Sportovní klub Vyškov

3.Tereza Cibulková, sportovní lezení – TJ Pustiměř

Další pořadí: 4. Marek Kalous, 5. Mario Hajzler (oba atletika – AK AHA Vyškov), 6. Jolana Šubová (judo – TJ Sokol Dědice), 7. Jan Jakub Čáp (atletika – Orel jednota Vyškov), 8. Jiří Pantůček (ragby – JIMI RC Vyškov), 9. Pavlína Klempířová (moderní gymnastika – SK Trasko Vyškov), 10. Dana Hyláková (triatlon).

Kolektivy:

1. JIMI RC Vyškov – muži A

2. SK Trasko Vyškov – moderní gymnastika – ženy

3. Basketbalový klub Vyškov – chlapci U14

4. Bikros Team Vyškov – smíšené věk. Kategorie

5. Městský fotbalový kluv Vyškov – muži A

II. SPORTOVEC VYŠKOVA 2021

(hlavní kategorie, o pořadí rozhodla odborná komise)

Jednotlivci:

1. Marek Kalous (atletika – AK AHA Vyškov)

2. Tereza Cibulková (sportovní lezení – TJ Pustiměř)

3. Jiří Pantůček (ragby – JIMI RC Vyškov)

Kolektivy:

1. Městský fotbalový klub Vyškov – muži A

2. JIMI RC Vyškov – muži A

3. Kuželkářský klub Vyškov – muži A

SPORTOVNÍ OSOBNOSTI VYŠKOVA

Jiří Fojt – in memoriam, basketbal

Čestmír Luska, volejbal

TRENÉR ROKU 2021

(bez pořadí)

Jaroslav Beránek (Basketbalový klub Vyškov)

Jaromír Čapek (atletika Orel Vyškov)

Pavel Pala (JIMI RC Vyškov)