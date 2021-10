Důstojná ovšem byla i účast. Více než 300 závodníků sice nepřekonalo rekordy z dob vrcholné éry tohoto závodu, ale bylo to nejvíc za několik posledních let. Potěšil především skoro mimořádný zájem dětí.

Běh Pístovickou riviérou 2021

Muži (7,4 km): 1. Tomáš Steiner (AK Drnovice) 27:32 min., 2. Vojtěch Grün (Salamon Team) 28:06, 3. Vlastimil Lysák (Fklidu sport) 28:58, 4. Martin Vintrlík (Křepice) 28:59, 5. Lukáš Koudelka (AK Drnovice) 29:27, 6. Vít Kotolan (Němčany) 29:53 atd.

Ženy (5,2 km): 1. Pavlína Poláčková (AK Drnovice) 21:21, 2. Pavla Ferenčáková (Brno) 23:02, 3. Anežka Langhammerová 23:57, 4. Lenka Hrabovská (obě AK Drnovice) 23:59, 5. Hana Filipová (Canicross Brno) 24:10, 6. Jitka Kalová (Skol Brno) 24:31 atd.

Kompletní výsledky jsou na: www.akdrnovice.eu

„Pístovice, to je naše srdcovka, kde nesmí nikdo, kdo má běhání rád, prostě chybět. Tady to není jen o závodu, ale také o setkání těch mnoha generací, které se po zdejších tratích i před řadou let proháněly, a také se na závod přijely podívat, či případně pomoct. Proto je potřeba všem současným pořadatelům v čele s Jaroslavem Trávníčkem, kteří udržují tuto krásnou tradici, moc poděkovat,“ charakterizoval atmosféru pístovického svátku trenér běžců AK Drnovice Zdeněk Smutný.

Muži a ženy startovali intervalově, mládežnické kategorie dopoledne hromadně. Závod je zařazený do pohárů Vyškovská běžecká tour, Vyškovská běžecká tour mládeže 2021 a Dlouhá míle 2021.

Po ránu závodníky přivítal studený vítr a pak teplo skoro jako v létě. Vítězství Steinera i Poláčkové byla naprosto suverénní. Na Steinerovi bylo od začátku vidět, jak moc chce vyhrát.

„Vždycky sem někdo přijel a já pak prohrál. Tak jsem dnes, když se tu objevili výborní běžci, neváhal a od začátku do toho šlapal. Cítil jsem, že mi to tentokrát jde i do kopců, takže jsem měl po delší době ze svého výkonu velkou radost. Mohlo by mi to tak běhat pořád,“ radoval se po závodě.

Několikanásobná mistryně republiky v triatlonu Poláčková, která přespolní běhy absolvuje za mateřský AK Drnovice, obhájila prvenství z loňského roku.

„Zaměřila jsem se hlavně na to, abych rychle vyběhla kopce a po rovinách běžela hodně svižně, protože v sebězích se pořád dost trápím. A bylo vidět, že jsem udělala dobře. Sice jsem neměla žádnou kontrolu, jak kdo běží, ale to mi nevadilo, soustředila jsem se jen na svůj výkon a jsem s ním spokojená,“ popsala taktiku, která ji dovedla k vítězství.