Například Jiří Osolsobě nedávno přivedl jako kapitán družstvo juniorů Univerzity Brno k titulu mistrů republiky, když nastupoval jako letošní halový šampion ve vrhu koulí. Mezi letošní úspěchy sám počítá i bronz z mistrovství ČR v kouli pod širým nebem a šesté místo na mistrovství republiky v hodu oštěpem.

Splňují tyto výsledky vaše předsezonní představy?

Snažím se, nevytvářet si předsezonní představy, ale abych řekl pravdu, očekával jsem stříbrnou medaili v kouli z halového i z venkovního mistrovství republiky. To se vlastně aritmetickým průměrem povedlo.(úsměv)

Jiří Osolsobě



Nar.: 2001

Sport: atletika

Mateřský klub: AK AHA Vyškov

Současný: VSK Univerzita Brno

Nejlepší výsledky – žáci MČR:

devítiboj – 2. místo (na dráze)

vrh koulí 4 kg – 2. místo (na dráze)

Dorostenci MČR:

vrh koulí 5 kg – 2. místo (v hale)

vrh koulí 5 kg – 2. místo (na dráze)

Junioři MČR:

vrh koulí 6 kg – 1. místo (v hale)

vrh koulí 6 kg – 3. místo (na dráze)

Aktuální osobní rekordy:

vrh koulí 6 kg – 15,98 m

hod oštěpem 800 g – 61,16 m

Odpovídají plánům i posuny ve výkonech?

V kouli jsou cennější ty medaile. V oštěpu jsem chtěl konečně překonat hranici šedesáti metrů. Na začátku venkovní sezony jsem se trápil s technikou, takže se to nezdálo úplně reálné. Naštěstí se mně to povedlo v posledních dvou závodech.

Který další závod, kromě šampionátů, považujete za nejvydařenější?

Jak už jsem předeslal, většinu sezony jsem se trápil s oštěpařskou technikou a tudíž spokojených návratů ze závodů bylo pomálu. Avšak z konce roku musím zmínit třetí kolo soutěže družstev juniorů v Břeclavi. Tam se mi právě podařilo přehodit těch 60 metrů výkonem 61,16.

Co je nejcennější na titulu v soutěži družstev? V čem v tak individuálním sportu, jako je atletika, pomáhá jednotlivci kolektiv?

Za úspěchem v soutěži družstev vždy stojí trenér, který dokáže sestavit kvalitní družstvo. Jsem rád, že se to tento rok povedlo a já mohl být součástí. Soutěž družstev je odlišná od klasických individuálních závodů. Na dráze již nestojíte sám za sebe, ale za své družstvo, pro které se snažíte udělat co nejlepší výkon a tím co nejvyšší bodový zisk. Vzájemná podpora ve formě povzbuzování je ve družstvu nezbytnou samozřejmostí. (na MČR byl Osolsobě třetím nejvíce bodujícím členem brněnského družstva, pozn. red.)

Letošní sezona byla výrazně netypická. Ovlivnily vaše výkony omezené možnosti přípravy? Co vám v přípravě chybělo nejvíc?

Příprava byla opravdu velmi odlišná. Byl jsem daleko víc odkázán na domácí podmínky z důvodu omezeného přístupu na sportoviště. Nemohl jsem například chodit do posilovny, a tak jsem musel volit alternativní řešení. Příprava byla zvláštní i tím, že jsme ze začátku nevěděli, zda nějaká venkovní sezona vůbec bude. Podmínky jsme však měli všichni stejné a retrospektivně musím uznat, že se příprava na letošní sezonu v rámci možností vydařila.

Jak se vlastně vyvíjela vaše atletická „kvalifikace“ směrem k vrhům? Která disciplína – koule nebo oštěp - dostane přednost v kategorii seniorů, v níž už zřejmě bude specializace nutností?

U mých prvních atletických krůčků stála Anička Málková, později mě trénovali manželé Hajzlerovi. U nich jsem se věnoval hlavně běhu na střední tratě, ale dostával jsem všeobecnou atletickou přípravu. K vrhačským disciplínám jsem se dostal vlastně náhodou, po zranění kolena jsem si musel dát rok pauzu od běhaní, a tak jsem začal navštěvovat vrhačské tréninky Tondy Zabloudila, který ve mně probudil lásku k tomuto odvětví atletiky. Po příchodu na Sportovní gymnazium Ludvíka Daňka Brno si mě pod svá křídla vzala trenérka Leona Ondráčková, u které trénuji dodnes. Do budoucna dostane bezesporu přednost hod oštěpem.

Všichni si přejeme, aby rok 2021 proběhl už normálně. Jaké vrcholy vás čekají a co v nich bude úspěchem?

V roce 2021 mě hlavně čeká přestup z juniorské do seniorské kategorie. I když se pro mě váha oštěpu nezvětší, konkurence se zvýší značně. Vrcholem pravděpodobně bude mistrovství České republiky mužů do 22 let. Rád bych posunul své osobní maximum v oštěpu.

Při studiu na sportovním gymnaziu byla atletika učebním předmětem. Jak nyní dělíte čas mezi sport a vysokou školu?

Na studium na brněnském sportovním gymnaziu rád vzpomínám. Pomohlo mi krásně skloubit studium s velkou dávkou atletických tréninků. Nyní jsem studentem VUT v Brně, kde studuji obor energetika. Skloubení atletiky se školou je teď značně náročnější, ale já věřím, že si k sobě zase najdeme stabilní cestu.