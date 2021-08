Co vám v zápase udělalo největší radost?

Že nikdo z hráčů vyloženě nezklamal, všichni hráli velmi slušně. Dokázali přenést do zápasu to, co jsme trénovali na třídenním soustředění ve Vyškově.

V Brně jste jste měl k dispozici čtyřiadvacet hráčů, několik zvučných jména ale chybělo…

Ano. Pavel Pytela se zranil před dvěma měsíci na sedmičkách. Má něco s klíční kostí a nevíme, jak dlouho bude jeho návrat na hřiště trvat. Je možné, že nebude hrát celý podzim. Lukáš Chalabala sice soustředění absolvoval, ale na utkání nejel, protože má něco s ramenem. Ondřej Kovář doléčuje zranění nohy a pro zranění vypadl ze soustředění Petr Podaný, který se vrátil po delší době, ale natáhl si sval. David Šenk má nějaké zranění lokte. I on nebyl ani na soustředění. Tito kluci by snad pro soutěž měli být k dispozici. Naopak, vypadá to, že pro ligu nebudu moct počítat s Martinem Májovským, který je na Slovensku a pravděpodobně do Česka nebude jezdit kvůli karanténě.

Určitě už máte představu o zúžení kádru pro první ligu, která startuje 28. srpna.

Na to máme ještě asi čtrnáct dnů. V tuto chvíli už ale můžu naznačit, že kádr je velmi slušný. Teď je jen otázka, kdo bude na mistrovská utkání k dispozici a jak tedy budeme moct mužstvo poskládat podle svých představ. Ale pokud by byli k dispozici všichni hráči, tak tým podle mého pohledu stoprocentně má na první čtyřku a možná i boj o titul.

Co bude hlavní náplní nadcházejících čtrnácti dnů?

Bude to takové volnější období. V červenci se hodně trénovala fyzička v Lulči pod vedením kondičního trenéra Františka Langera a kluci toho měli opravdu celkem dost. Teď bylo náročné soustředění, takže nyní to bude takové uvolnění, vylaďování herního systému. K tomu jsme pozvali několik hráčů z Olomouce, aby se připravovali s námi. Pokud se to podaří, bude nás pro nácviky herních prvků víc, v ideálním případě dvě kompletní mužstva.