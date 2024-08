„Myslím si, že máme kádr na to, abychom hráli v pozicích uprostřed tabulky. Já si myslím, že výkonnostní rozdíl mezi špičkou druhé ligy a druhou polovinou první není velký. Pokud budeme všichni zdraví a budeme nastupovat v optimální sestavě, tak jsem přesvědčený, že nebudeme mít žádné problémy s udržením,“ řekl před rokem trenér mužstva Aleš Šmerda.

Z rozboru premiérového prvoligového ročníku I. ligy vyplývá celková spokojenost, přestože mohl skončit ještě lépe.

„Ano, loni jsme mohli uhrát i play-off. Bohužel v rozhodující fázi se nám zranil Kolář a Koukal pro neodkladné pracovní povinnosti netrénoval a vynechával zápasy. My nemáme kádr kvalitativně nějak moc široký, takže to bylo citelné oslabení. Ale pozitiva z toho ročníku jsou jasná a jeho v hodnocení převažují. Proto jsme se přihlásili znovu a cíle neměníme. Počítáme s tím, že soutěž bude stejně těžká jako loni a chceme ji absolvovat podobně. To znamená hrát střed tabulky a zachránit se s dostatečným předstihem,“ v podstatě zopakoval holubický kouč.

Letní přípravu na nový ročník Holubičtí zahájili koncem června a oficiálně to bylo 8. července. Trénují převážně venku společně s béčkem a juniory a program tréninkových jednotek je stále ještě volnější a zaměřený víc na rozvoj fyzické kondice. Finální část v hale odstartuje začátkem září. V rámci přípravy už tým sehrál dva turnaje. V Lulči skončil třetí, v Drásově až třetí v základní skupině

„Máme několik mladých kluků z Brna na hostování a v Drásově hráli oni s našimi mladíky, které chceme postupně vytáhnout do áčka. Z té naší stabilní základní osmičky tam nebyl nikdo. Takže to bylo vyloženě takové seznamovací, na zahrání si a výsledek proto vůbec nerozebíráme,“ ujistil Šmerda mladší.

Jak naznačil, letos do kádru přibude víc mladých hráčů než v minulých sezonách. Základní osa těch zkušených ale zůstává stejná, i když odešli David Masař a Martin Sankot. Naopak bohaté zkušenosti přináší Ivo Kobolka.

„Soupiska, kádr na první ligu je v podstatě už uzavřená, už nikdo nepřijde ani neodejde. Teď už jenom musíme doladit podmínky hostování našich stávajících slovenských hráčů a těch nových mladíků z Brna. Ivoš Kobolka má za sebou extraligu a nedávno působil i v Bučovicích. Teď bydlí v Holubicích a i když má taky časově náročné povolání, slíbil, že určitě něco odehraje. Ten užší kádr tedy zůstává prakticky stejný, takže i letos by to případné výpadky mohly zase ovlivnit, ale žádný strach ze soutěže nemáme. My to nemáme nastavené jako olympionici, když jedou na olympiádu. Oni musí přivézt medaile. My se řídíme Coubertinovým trochu poopraveným výrokem, tedy že to hrajeme pro zábavu a pro radost,“ ujistil holubický lodivod.

Další herní prověrkou pro jeho týmu bude turnaj na vlastních antukových kurtech. V sobotu 31. srpna se bude v Holubicích hrát opět ve dvou skupinách, silnější - ligové a béčkové, kde se utkají týmy z krajských soutěží. Do obou chce Šmerda nasadit dvě domácí družstva.