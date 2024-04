Po anglickém týdnu budou fotbalisté MFK Vyškov hrát druhý zápas po sobě doma, v sobotu hostí Varnsdorf. Doprostřed týdne nyní mají vložený zápas i hráči Tatranu Rousínov v krajském přeboru. Zítra přivítají Krumvíř, ve středu Moravskou Slavii Brno. Na domácí kurt se vrátí prvoligoví nohejbalisté Holubic, extraligoví ragbisté Vyškova pojedou do Prahy.

Ilustrační. | Foto: Olympia Ráječko/NickiPhoto

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 28. dubna v 16.30 hodin.

II. liga - F:NL

MFK Vyškov - FK Varnsdorf (so 10.15), stadion v Drnovicích.

Krajský přebor

Rousínov - Krumvíř (so). Rousínov - Moravská Slavia Brno (stř 17.00).

I. A třída - sk.B

Vyškov B - Vnorovy (10.00).

I. B třída - sk. A

Blansko B - FKD (so 10.00), Svratka Brno B - Křenovice (so 14.00), Babice n. S. - Bohdalice (so).

Okresní přebor

Pačlavice-Dětkovice - Slavkov u Brna (so 16.00), Švábenice - Brankovice (so), Křižanovice - Kobeřice (so), Slavíkovice - Rousínov B (14.00), Letonice - Lysovice, Otnice - Hoštice-Heroltice, Pustiměř - Komořany.

III. třída - sk. A

FKD B - Račice (10.30), Habrovany - Radslavice, Ivanovice na Hané - Dědice, Kučerov - Moravské Málkovice, Kroužek - Chvalkovice na Hané, Nesovice - Velešovice.

III. třída - sk. B

Slavkov u Brna B - Heršpice (10.00), Vícemilice - Bošovice (10.00), Bučovice - Vážany nad Litavou (10.00), Lovčičky - Hodějice (15.30), Dražovice - Křenovice B, Němčany - Nížkovice.

IV. třída - sk. A

Chvalkovice u Bučovic - Bohdalice B (so), Kučerov B - Moravské Málkovice B (13.30), Pustiměř B - Komořany B (14.00), Brankovice B - Hoštice-Heroltice B (14.00), Habrovany B - Lysovice B (14.00), Rychtářov - Opatovice (15.30).

IV. třída - sk. B

Heršpice B - Šaratice (so), Nesovice B - Velešovice B (10.00), Letonice B - Milešovice (10.00), Slavíkovice B - Zbýšov, Křižanovice B - Kobeřice B.

NOHEJBAL

I. liga:

R.U.M. Holubice – TJ Pankrác, neděle 28. 4. (14.00).

RAGBY

Extraliga XV:

RC Praga Praha – JIMI Vyškov, sobota 27. 4. (14.00), hřiště, parcela u Rokytky, Praha 9.