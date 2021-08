Kam za sportem? Baseballisté se rozloučí s baráží. Do akce jdou ragbisté

Neúspěšnou baráž o postup do extraligy zakončí bučovičtí baseballisté. V dvojzápase je čeká derby s brněnskou Technikou. Soupeř Pelikans má mimořádnou motivaci. V případě dvou výher se Technika po roce vrátí do nejvyšší soutěže. Rovněž derby zápasem v Brně naopak odstartují sezonu Vyškovští ragbisté. A fanoušci klasického letního sportu – nohejbalu – si jistě najdou cestu do Lulče, kde se o pohár obce utká čtyřiadvacet tříčlenných týmů.

Baseball - ilustrační. | Foto: Pelikans Bučovice

BASEBALL Nadstavba o extraligu mužů: Pelikans Bučovice - Technika Brno, sobota 14. 8. (13.00) v Bučovicích, hřiště za Základní školou 711. Technika Brno - Pelikans Bučovice, neděle 15. 8. (13.00) v Brně, stadion Kraví hora. FOTBAL Není-li uvedeno jinak, jsou začátky utkání v sobotu 14. srpna v 16.30 hodin. II. liga MFK Vyškov – Táborsko (10.15). Krajský přebor Rousínov – Mutěnice (17.30). I. A třída – skupina B Lednice – Vyškov B. I. B třída – skupina A Kobeřice – Rájec-Jestřebí, Bohdalice - Babice nad Svitavou (17.00). Okresní přebor Křižanovice - Křenovice (16.00), Slavkov u Brna - Rousínov B (17.30), Němčany - Brankovice (ne), Komořany - Otnice (ne 17.00), Velešovice - Bučovice (ne 17.00), Pustiměř - Pačlavice-Dětkovice (ne 17.30), Letonice - FKD (ne 17.30). III. třída – skupina A Dědice - Lysovice (17.00), FKD B - Chvalkovice na Hané (ne 10.30), Moravské Málkovice - Račice (ne 15.30), Kroužek - Kučerov (ne 17.00), Habrovany - Radslavice (ne 17.00), Bohdalice B - Ivanovice na Hané (ne 17.00). III. třída – skupina B Kobeřice B - Vícemilice (ne 10.30), Lovčičky - Dražovice (ne 16.00), Vážany nad Litavou - Slavíkovice (ne), Hodějice - Bošovice (ne), Nížkovice - Křenovice B (ne), Heršpice - Nesovice (ne 17.00). IV. třída - skupina B Velešovice B - Hodějice B (pá 18.00). Nohejbalový Pohoda Cup počtvrté nabídne pohodu i smeče mistrů světa Přečíst článek › NOHEJBAL Pohoda Cup v Lulči, 4. ročník, sobota 14. 8. (9.00), otevřený turnaj trojic pro všechny věkové i výkonnostní kategorie, kurty u koupaliště U Libuše. RAGBY Dragon Brno – Jimi Vyškov, přípravné utkání mužů, neděle 15. 8. (11.00), stadion v Brně-Cacovicích.