Pořadatelé z AK Drnovice ve spolupráci s obecním úřadem a Sokolem Nemojany pro závodníky kategorií juniorů a dospělých připravili trať dlouhou 5 300 metrů. Vede od sokolovny ulicí Bránka směrem k rybníku, pak lesní cestou nad hájenkou Hranáč až na silnici směrem na Pístovice. Po ní se vrací do Nemojan, nad Hranáčem se sbíhá k hájence a po polní cestě zase na asfaltovou cestu do Nemojan, kde po 100 metrech odbočí na hráz rybníka. Závodníci jej oběhnou a v průchodu mezi ohradou pro koně se napojí na polní cestu, po které běželi po startu a vrací se zpět do cíle.

„Protože nám vypadly na jaře kvůli karanténě nějaké závody zařazené do Vyškovské běžecké tour, tak bylo nutné aspoň jednu akci narychlo uspořádat, aby bylo v seriálu aspoň osm závodů. Vymyslel jsem tedy jednoduchou trasu, tak aby se nikam nepřesouvalo a závod se odběhl přímo od sokolovny v Nemojanech, kde je prezence a co nejméně se všechno komplikovalo. Zvolil jsem i délku 5,3 km, kterou může opravdu absolvovat každý. Sice to nebude nic rychlého, protože se běží jak po silnici, tak po zvlněných polních a lesních cestách, k tomu i kolem rybníka Chobot po trávě, ale o to nejde. Prostě se proběhneme i ve složitějším terénu a započítáme body ze závodu do soutěže,“ napsal do pozvánky šéf pořadatelů a předseda AK Drnovice Zdeněk Smutný.

Prezence začne v 8.30 hodin, hlavní závod v 10.00 hod. Všechny kategorie, celkem devět, poběží společně.

Baseballový svátek v neděli zažijí Bučovice. Zdejší Pelikáni se poprvé v historii klubu probojovali do kvalifikace o postup do extraligy, tedy nejvyšší české soutěže. Původní termín dvojzápasu s Klasikem Frýdek-Místek se o den posunul, ze soboty na neděli. Slezané byli soupeřem Bučovických i v základní části I. ligy a v tabulce skončili za nimi. Takže, i když domácí zřejmě nenastoupí kompletní, věří v dobré vykročení do bojů o účast mezi českou baseballovou smetánkou.

ATLETIKA

Běh okolo rybníka Chobot (5,3 km), start a cíl v 10.00 hodin u sokolovny v Nemojanech. Kategorie junioři, junorky, ženy a muži. Závod je součástí Vyškovské běžecké tour 2020.

BASEBALL

Baráž o extraligu mužů: Pelikans Bučovice – Klasik Frýdek-Místek, neděle 26. 7. (13.00 a 16.00), hřiště Školní ul.

FOTBAL

Přípravná utkání:

Pátek 24. 7.: Zbrojovka Brno U19 – MFK Vyškov (17.00 Brno-Řečkovice), Vícemilice - Bohdalice (18.00).

Sobota 25. 7.: Dědice-Vyškov - Znojmo st. a ml. dorost (10.00 a 12.00 Dědice). MFK Vyškov B – Tatran Rousínov (10.30).

Neděle 26. 7.: Šlapanice – Bučovice (16.00)

Pohárové turnaje:

Vážany nad Litavou, sobota 25. 7., začátek 13.00 hod. Úvodní zápasy: Slavkov u Brna – Křenovice, Němčany - Vážany n. L.

Komořany, sobota 25. 7., začátek ve 12.30 hod.