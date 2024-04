A navíc s velmi atraktivním podtextem velkých derby. V sobotu dopoledne se v Drnovicích utkají fotbalisté o druholigové body se Zbrojovkou Brno, odpoledne pak v extralize ragbisté s Dragonem Brno. V obou případech jsou favority domácí celky, což by případě fotbalu ještě před pár roky bylo nemyslitelné…

Na podzim vyškovští fotbalisté (v bílém) ovládli derby na hřišti Zbrojovky 1:0. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 21. dubna v 16.30 hodin.

II. liga-F:NL

MFK Vyškov - Zbrojovka Brno (so 10.15), stadion v Drnovicích.

Krajský přebor

Rousínov - Bystrc (so).

I. A třída - sk. B

Kozojídky - Vyškov B (10.00).

I. B třída - sk. A:

Bohdalice - Svratka Brno B (so), FKD - Kunštát (10.30), Křenovice - Medlánky.

Okresní přebor:

Lysovice - Slavíkovice (so 14.00), Otnice - Švábenice (so 16.00), Slavkov u Brna - Hoštice-Heroltice (so 16.00), Křižanovice - Pustiměř (so), Brankovice - Letonice (10.00), Kobeřice - Rousínov B (13.00), Komořany - Pačlavice-Dětkovice (14.15).

III. třída - sk. A:

Račice - Habrovany (so), Chvalkovice na Hané - Nesovice (so), Moravské Málkovice - Dědice (14.00), Radslavice - Ivanovice na Hané, Velešovice - FKD B, Kučerov - Kroužek.

III. třída - sk. B:

Křenovice B - Bošovice (so), Heršpice - Vícemilice (14.00), Nížkovice - Slavkov u Brna B, Vážany nad Litavou - Němčany, Hodějice - Bučovice, Dražovice - Lovčičky.

IV. třída - sk. A:

Lysovice B - Rychtářov (so 17.00), Kučerov B - Pustiměř B (13.30), Brankovice B - Habrovany B (14.00), Moravské Málkovice B - Opatovice, Bohdalice B - Hoštice-Heroltice B, Komořany B - Chvalkovice u Bučovic.

IV. třída - sk. B:

Šaratice - Nesovice B (so), Bučovice B - Letonice B (10.00), Milešovice - Slavíkovice B (15.00), Kobeřice B - Zbýšov (16.00), Křižanovice B - Heršpice B.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - neděle 21. dubna: 10.00 Vyškov – Valtice, KP dorost.

NOHEJBAL

I. liga:

TJ Radomyšl – R.U.M. Holubice, sobota 20. 4. (12.00).

RAGBY

Extraliga:

JIMI RC Vyškov – RC Dragon Brno, sobota 20. 4. (14.00), Areál Jana Navrátila, Purkyňova ulice.