Už dnes a o víkendu startují další populární soutěže ve volejbalu, basketbalu či hokeji, nicméně největším magnetem je asi pro většinu sportovních fanoušků zítřejší jihomoravské fotbalové derby FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Zbrojovka Brno – MFK Vyškov. Oběma týmům půjde o první místo v tabulce.

BASKETBAL

Jihomoravská liga mužů: Hodonín – Vyškov, sobota 23. 9. (18.00). Kyjov – Vyškov, neděle 24. 9. (12.15).

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou je začátek zápasů v neděli 24. září v 16.00 hodin.

II. liga - F:NL

Zbrojovka Brno – MFK Vyškov (so 17.00), stadion v Srbské ul.

Krajský přebor

Krumvíř – Rousínov (so).

I. A třída - skupina B

Vnorovy – Vyškov B.

I. B třída - skupina A

Bohdalice – Babice n. S. (so), Křenovice – Svratka Brno B (so), FKD – Blansko B (10.30).

Okresní přebor

Hoštice-Heroltice – Otnice (pá 17.00), Lysovice – Letonice (so 14.00), Slavkov u Brna – Pačlavice-Dětkovice (so), Rousínov B – Slavíkovice (so), Brankovice – Švábenice (10.00), Kobeřice Křižanovice (13.00).

III. třída - skupina A

Chvalkovice na Hané – Kroužek (so), Račice – FKD B (so), Dědice – Ivanovice na Hané (so), Moravské Málkovice – Kučerov (13.30), Velešovice – Nesovice, Radslavice – Habrovany.

III. třída - skupina B

Bošovice – Vícemilice (so), Křenovice B – Dražovice (14.00), Hodějice – Lovčičky, Vážany nad Litavou – Bučovice, Nížkovice – Němčany, Heršpice – Slavkov u Brna B.

IV. třída - skupina A

Lysovice B – Habrovany B (so 16.30), Hoštice-Heroltice B – Brankovice B (15.00), Moravské Málkovice B – Kučerov B, Komořany B, Pustiměř B, Bohdalice B – Chvalkovice u Bučovic, Opatovice – Rychtářov.

IV. třída - skupina B

Velešovice B – Nesovice B (so), Milešovice – Letonice B (15.00), Zbýšov – Slavíkovice B, Kobeřice B – Křižanovice B, Křižanovice B – Letonice B (stř 27. 9. 17.30).

FUTSAL

Okresní přebor - sobota 23. 9. (od 9.00):

Hřiště Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice – Lazor Vyškov, Lazor Vyškov – JČ Marefy, Orli Bučovice – JČ Marefy.

Hřiště Krásensko za Rychtou: Krásensko 04 – Orli Vyškov, Amor Vyškov C – Sokol Bučovice, Krásensko 04 – Sokol Bučovice.

HOKEJ

II. liga – sk. B: Kopřivnice – Vyškov, sobota 23. 9. (16.00), první kolo.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 23. září: 10.00 Vyškov - Slavia Praha, 1. liga ženy. 14.00 Vyškov – Lokomotiva Trutnov, 1. liga muži. 17.30 Vyškov E - Prušánky D, KP2 jih.

Neděle 24. září: 9.00 Sokol Vážany – Kyjov, KP 1 jih.

Pondělí 25. září: 19.00 Slovan Ivanovice n. H. - Husovice D, KP 1 sever.

NOHEJBAL

II. liga

Finále play-off, odveta: R.U.M. NK Holubice – Liapor Karlovy Vary B, sobota 23. 9. (14.00). Případný třetí zápas - neděle 24. 9. (14.00).

RAGBY

Pohár ČSRU XV: Sparta Praha – JIMI Vyškov, sobota 23. 9. (14.00), odveta čtvrtfinále, stadion Kovanecká ul., Praha 9.

Vyškov: O šišku tlačenky, tradiční turnaj veteránů, Zápolení se koná v sobota 23. 9. (od 10.00), Areál Jana Navrátila, Purkyňova ul. Startuje pět mužstev. Od 16.00 utkání kategorie U16 Společenství RC Vyškov/RC Zlín vs. RC Dragon Brno.

VOLEJBAL

I. liga mužů: Bučovice – Kolín, pátek 22. 9. (19.00), sp. hala Školní ulice. Velké Meziříčí – Holubice, pátek 22. 9. (19.30). Hradec Králové – Bučovice, sobota 23. 9. (17.00).