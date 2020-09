Po krátké pauze pokračují ve stejný den v nadstavbě o postup do extraligy baseballisté Pelikans Bučovice. Sami už šanci na účast v příštím ročníku domácí nejvyšší soutěže nemají, ale v derby s Technikou Brno jistě budou chtít vylepšit zatím velmi nepříznivou bilanci s jediným vítězstvím.

Druhé sobotní dopoledne pro domácí zápasy budou „testovat“ fotbalisté MFK Vyškov. V pátém kole Moravskoslezské ligy přivítají béčko druholigového FC Vysočina Jihlava. Prvním kolem startuje okresní přebor ve futsalu. Náborové závody bude uprostřed příštího týdne pořádat atletický klub AHA Vyškov.

ATLETIKA

Atletická středa AK AHA Vyškov, 9. září (od 15.15). Závody: Vyškovská míle (18. ročník - tratě od 100 m po 1609 m s kategoriemi od nejmenších až po seniorské závodníky), Velká cena města Vyškova ve skoku vysokém (68. ročník – otevřená soutěž mužů a žen), hod kladivem. Součástí mítinku bude nábor dětí do atletiky součástí atletických závodů. Podrobné informace: www.ahavyskov.cz

BASEBALL

Nadstavba o extraligu mužů: Pelikans Bučovice - Technika Brno, sobota 5. 9. (13.00 a 16.00), hřiště Školní ul.

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 6. září v 16.00 hodin.

Moravskoslezská liga

Vyškov - Jihlava B (so 10.15).

Krajský přebor

Rousínov – Ráječko (pá 17.00)

I. A třída – skupina B

Šlapanice - Pačlavice-Dětkovice (so), Dubňany – Bučovice.

I. B třída – skupina A

Kobeřice - Babice n. S. (so), Bohdalice – Veverská Bítýška (so).

Okresní přebor

Otnice - Letonice (pá 18.00), Slavkov u Brna - Komořany (so), Dražovice - Švábenice (15.00), Němčany - FKD, Pustiměř - Křižanovice (16.30), Velešovice - Brankovice (16.30), Křenovice - Rousínov B (17.00).

III. třída - skupina A

Opatovice - Radslavice (so 14.00), Račice - Lysovice (so), Dědice - Ivanovice n. H. (so), FKD B - Pačlavice-Dětkovice B (10.30), Hoštice-Heroltice - Moravské Málkovice (11.00), Nesovice - Kučerov (15.30), Bohdalice B - Chvalkovice n. H.

III. třída – skupina B

Kroužek – Rašovice (pá 17.00), Heršpice - Habrovany (so 17.00), Kobeřice B - Hodějice (10.30), Křenovice B - Bošovice (13.30), Lovčičky - Vážany n. L. (15.30), Kroužek - Nížkovice, Rašovice – Vícemilice, Zbýšov - Slavíkovice (16.30).

IV. třída - skupina A

Nesovice B - Rychtářov (so 15.30), Račice B - Chvalkovice (10.00), Pustiměř B - Brankovice B (14.00), Hoštice-Heroltice B - Kučerov B.

IV. třída - skupina B

Dražovice B - Komořany B (so), Velešovice B - Šaratice (so), Křenovice C - Křižanovice B (10.00), Němčany B - Hodějice B (13.30).

FUTSAL

Okresní přebor - 1. kolo:

Sportovní areál Stadion Vyškov: Vyškov City - Orli Vyškov (9.00).

Hřiště TJ Mouřínov: FK Mouřínov - Orli Bučovice (9.00).

Hřiště Krásensko: FC Krásensko - Amor Vyškov (9.00), Amor Vyškov - Sokol Ježkovice 10.00), FC Krásensko - Sokol Ježkovice (11.00).

MOTORISMUS

Bučovice: XIV. mistrák babet, pionýrů a pitbike s vloženým závodem kol a čtyřkolek pro děti a mládež, sobota 5. září na trati ve Vícemilicích-Pískách. Tréninky začnou v 11.15 hodin, závody kol ve 12.30 a hlavní závody ve 13.00.

***

NÁBOR

Oddíl juda v TJ Sokol Dědice zve do svých řad zájemce o judo starší šesti let. Přihlásit se mohou v tělocvičně Sokola v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.