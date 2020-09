Větší sraz pohybuchtivých lidí ale tentokrát asi bude Bučovicích, kde zdejší Klub turistů Noha pořádá s partnery už 52. ročník dálkového Bučovická 50, opět s podtextem Z Bučovic do Bučovic. Připraveny jsou trasy pro pěší i cykloturisty. Nejdelší „chodecká“ měří 50 kilometrů, na kole si zájemci mohou dát až stovku. Nejmírnější zátěž nabídnou kombinované trati, tedy pěší s autobusem nebo vlakem. Starty budou na tradičních místech u bistra U Draka u autobusového nádraží a u Domu dětí a mládeže. Přesné informace o trasách jsou na: www.ktnoha.cz.

Velký magnet pro volejbalové fanoušky připravili na středu bučovičtí prvoligoví sokoli. Ke druhému přátelskému utkání v rámci letní přípravy si pozvali extraligového soupeře ze severu Moravy. Večer se utkají s Black Volley Beskydy z Frýdku-Místku. Domácí se chystají navázat na výkon v první přípravě, kdy v domácí hale porazili Staré Město 5:0 na sety.

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 20. září v 15.30 hodin.

Moravskoslezská liga

Vyškov – Velké Meziříčí (so 10.15).

Krajský přebor

Rousínov - Bohunice (so).

I. A třída – skupina B

Šlapanice - Bučovice (so), Vyškov B - Pačlavice-Dětkovice (10.30).

I. B třída – skupina A

Kobeřice - Lipovec (so), Bohdalice - Vilémovice (so).

Okresní přebor

Němčany - Letonice (so), Slavkov u Brna - Švábenice (10.00), Brankovice - Komořany (10.00), Dražovice - FKD (15.00), Pustiměř - Rousínov B, Křenovice - Otnice, Velešovice - Křižanovice (odloženo 28. 9.)

III. třída - skupina A

Hoštice-Heroltice - Radslavice (so), Račice - Opatovice (so), Chvalkovice n. H. - Ivanovice n. H. (so), FKD B - Lysovice (10.30), Nesovice - Moravské Málkovice (15.00), Bohdalice B - Pačlavice-Dětkovice B, Dědice - Kučerov (16.00).

III. třída - skupina B

Vícemilice - Nížkovice (10.00), Kobeřice B - Vážany n. L. (10.30), Kroužek – Hodějice, Rašovice – Slavíkovice, Lovčičky – Habrovany, Heršpice - Křenovice B, Zbýšov - Bošovice (16.00).

IV. třída - skupina A

Nesovice B - Kučerov B (so 15.00), Pustiměř B - Chvalkovice (13.00), Brankovice B - Rychtářov (13.00), Hoštice-Heroltice B - Bučovice B.

IV. třída - skupina B

Němčany B - Slavkov u Brna B (so 13.00), Dražovice B - Hodějice B (so), Velešovice B - Křižanovice B (odloženo 28. 10.).

FUTSAL

Okresní přebor

Sobota 19. 9. (9.00 až 12.00)

Hřiště Stadion Vyškov: Lazor Vyškov – Orli Bučovice, Orli Bučovice – Krásensko, Lazor Vyškov – Krásensko.

Hřiště Orel Vyškov: Orli Vyškov – Nouzka, Nouzka – Marefy, Orli Vyškov – Marefy.

Hřiště Kozlany: Kozlany – Lazor Vyškov, Lazor Vyškov – Mouřínov, Kozlany – Mouřínov.

Hřiště Bučovice, Školní: Sokol Bučovice – Mouřínov, Mouřínov – Amor Vyškov, Sokol Bučovice – Amor Vyškov.

RAGBY

I. liga

Slavia Praha – Jimi Vyškov, sobota 19. 9. (14.00), hřiště Vladivostocká ul., Praha-Vršovice.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov:

Sobota 19. 9.: KK Vyškov C – Luhačovice B, divize (9.30). Vyškov F - Vyškov G, KP 2 jih (12.45). Vyškov E – Vracov C, KP 2 jih (14.30). Vyškov D – Vracov B, KP 1 jih (17.15).

Neděle 20. 9.: Vyškov – Dubňany, KP dorost (10.00).

Pondělí 21. 9.: Slovan Ivanovice n. H. – Ivančice B, KP 2 sever (19.00).

TURISTIKA

Bučovická 50, turistický pochod s cyklotrasami v Bučovicích, sobota 19. 9. (1. start: 6.30 – 9.30 hod. u bistra U Draka, 2. start: 8.00 – 12.00 u DDM, Vyškovská ulice).

VOLEJBAL

Přípravný zápas:

Sokol Bučovice - Black Volley Beskydy (extraliga), středa 23. 9. (19.00), SH Školní ul.