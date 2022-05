BASEBALL

I. liga mužů: Skokani Olomouc – Pelikans Bučovice, sobota 14. 5. (13.00 a 16.00), stadion Lazecká ul.

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 15. května v 16.30 hodin.

II. liga – F:NL

Vyškov - Dukla Praha (so 17.30).

Krajský přebor

Ráječko - Rousínov (so).

I. A třída - skupina B

Hroznová Lhota - Vyškov B.

I. B třída - skupina A

Bohdalice - Medlánky (so), Ráječko B – Kobeřice.

Okresní přebor

Pačlavice-Dětkovice - Švábenice (so 15.30), Slavkov u Brna - Letonice (so), Bučovice - Komořany (10.00), Brankovice - Otnice (10.00), Němčany - Pustiměř (14.15), Křenovice - FKD, Rousínov B - Křižanovice.

III. třída - skupina A

Ivanovice na Hané - Moravské Málkovice (so), Chvalkovice na Hané - Lysovice (so), FKD B - Kroužek (10.30), Račice - Hoštice-Heroltice (16.00), Radslavice - Kučerov, Bohdalice B - Dědice (17.00).

III. třída – skupina B

Bošovice - Vícemilice (so), Křenovice B - Dražovice (so), Nížkovice - Heršpice (so), Hodějice – Lovčičky, Vážany nad Litavou - Kobeřice B, Rašovice – Nesovice.

IV. třída – skupina A

Račice B - Hoštice-Heroltice B (10.00), Brankovice B - Rychtářov (13.00), Opatovice - Pustiměř B, Chvalkovice - Kučerov B.

IV. třída - skupina B

Hodějice B - Křižanovice B (so 14.00), Velešovice B - Bučovice B (so 14.00), Zbýšov - Šaratice, Němčany B - Slavkov u Brna B.

FUTSAL

Okresní přebor – sobota 14. května, hřiště Stadion Vyškov: Fifák Nouzka - Orli Vyškov (9.00), Orli Vyškov - Amor Vyškov C (10.00), Fifák Nouzka - Amor Vyškov C (11.00).

Hřiště Bohdalice v parku: Kozlany B - Orli Bučovice (9.00), Orli Bučovice - Lazor Vyškov (10.00), Kozlany B - Lazor Vyškov (11.00).

NOHEJBAL

II. liga: R.U.M. Holubice – APŠ Jizerní Vtelno, sobota 14. 5. (14.00), sportovní areál v Holubicích.

TENIS

Krajské soutěže smíšených družstev - sobota 14. 5. (9.00): TK Vyškov – V. Pavlovice (dospělí), TK Vyškov - Bystřice pod H. (st. žáci), TK Vyškov - Zlín B (mini tenis). Neděle 15. 5. (9.00): TK Vyškov - St. Lískovec (dorost). Vše kurty u stadionu.