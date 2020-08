Od devíti hodin se na čtyřech kurtech střetne deset mužstev, vesměs účastníků I. a II. ligy. Favoritem je Volejbal Brno, který každým rokem má v mužstvu několik extraligových jmen. Dále startují rovněž tradiční účastníci Šlapanice, Brno-Komárov, Drásov, Kojetín atd. Tým pořádajícího oddílu obhajuje druhé místo, přičemž loňský vítěz Sokol Bučovice tentokrát chybí.

„Hrát se bude za každého počasí. Pokud by pršelo, přesuneme se do velké sportovní haly v Křenovicích, kde jsou tři kurty. My chceme minimálně obhájit druhé místo. Až na Bláhu a Mertu budeme kompletní. Pro nás jsou to poslední zápasy na antuce, od 1. září už bude příprava na druhou ligu probíhat v hale,“ sdělil manažer a trenér domácího týmu Arnošt Šmerda.

Nabídka aktivního pohybu tentokrát směřuje do Ivanovic na Hané na tradiční cyklovyjížďku Tour de Rozvíz. Pořadatelé z TJ Slovan nabízejí nejen krásné trasy, ale pro všechny v cíli i lákavé občerstvení. Startuje se v sobotu.

CYKLISTIKA

Tour de Rozvíz, cyklovyjížďka, start v Ivanovicích n. H., sobota 29. 8. (9.00) Délka tras je 11, 15, 25, 45 a 60 km.

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 30. srpna v 16.30 hodin.

Moravskoslezská liga

Slovácko B - Vyškov (10.15, hřiště v Kunovicích).

Krajský přebor

Svratka Brno – Rousínov (so 10.00, v Brně-Bosonohách).

I. A třída - sk. B

Pačlavice-Dětkovice - Veselí n. M. (so 16.00), Velké Pavlovice - Vyškov B (10.30), Bučovice - Rohatec.

I. B třída - sk. A

Podolí u Brna – Bohdalice (so), Vilémovice - Kobeřice.

Okresní přebor

Švábenice – Křenovice (so), Rousínov B – Němčany (so), FKD – Otnice (10.30), Komořany – Pustiměř, Křižanovice – Dražovice, Letonice – Velešovice, Brankovice - Slavkov u Brna (17.00).

III. třída - sk. A

Ivanovice n. H. - FKD B (so), Moravské Málkovice – Opatovice (15.30), Radslavice - Bohdalice B, Chvalkovice n. H. - Dědice, Pačlavice-Dětkovice B – Nesovice, Kučerov – Račice, Lysovice – Hoštice-Heroltice.

III. třída sk. - B

Hodějice - Křenovice B (so 16.00), Bošovice – Lovčičky (so), Habrovany – Rašovice (so), Vícemilice – Kroužek (10.00), Slavíkovice - Kobeřice B (15.00), Vážany n. L. - Heršpice, Nížkovice – Zbýšov.

IV. třída - sk. B

Šaratice - Komořany B (so 17.00).

RAGBY

I. liga: RC Přelouč - Jimi Vyškov, sobota 29. 8. (14.00).

VOLEJBAL

Turnaj ligových mužstev v Holubicích, sobota 29. 8. (9.00). Startují Volejbal Brno, Šlapanice, Brno-Komárov, Drásov, Kojetín atd. V případě nepříznivého počasí sportovní hala v Křenovicích.

***

NÁBOR

Oddíl juda v TJ Sokol Dědice zve do svých řad zájemce o judo starší šesti let. Přihlásit se mohou v tělocvičně Sokola od 3. září v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.