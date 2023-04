Po neúspěšném výjezdu fotbalistů MFK Vyškov do Slezska (Karviná 0:2), přijde další soupeř ze severu Moravy do Drnovic. Ve 22. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Vyškované přivítají v sobotu dopoledne Třinec. Zajímavý duel II. nohejbalové ligy bude k vidění v neděli Holubicích. Domácí druhý tým tabulky se střetne o první místo s lídrem Sokolem Zbečník. Jarní soutěže zahájí okresní futsalisté pohárovým turnajem.

Ve druhém kole II. ligy porazili nohejbalisté Holubic (modří) Koberovskou sportovní 6:0. | Foto: Marek Žitňák

ATLETIKA

Pozořice: Lesní sokolská devítka je součástí Vyškovské běžecké tour. Sobota 15. 4. (start 10.00 na hřišti v Pozořicích, registrace 9.00 - 9.45). Osmý ročník závodů kat. muži a ženy.

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 16. dubna v 16.30 hodin.

II. liga-F:NL

Vyškov – Třinec (so 10.15), stadion v Drnovicích.

Krajský přebor

Kuřim – Rousínov (so 10.15).

I. A třída - sk. B

Velké Pavlovice – Vyškov B (so 10.30)

I. B třída - sk. A

Slavkov u Brna – Kunštát B (so 13.30), Podolí u Brna – Bohdalice (so), Čebín – FKD (so).

Okresní přebor

Brankovice – Pustiměř (10.00), Kobeřice – Švábenice (10.30), Komořany – Letonice (14.15), Křižanovice – Bučovice, Rousínov B – Pačlavice-Dětkovice, Hoštice-Heroltice – Křenovice, Otnice – Vícemilice.

III. třída - sk. A

Račice – Habrovany (so), Hoštice-Heroltice B – Dědice (so), FKD B – Moravské Málkovice (10.30), Kroužek – Velešovice, Lysovice – Kučerov, Radslavice – Ivanovice na Hané.

III. třída - sk. B

Nížkovice – Němčany (so 16.00), Kobeřice B – Slavíkovice (10.30), Nesovice – Bošovice, Hodějice – Lovčičky, Heršpice – Křenovice B, Vážany nad Litavou – Dražovice.

IV. třída - sk. A

Rychtářov – Bohdalice B (so 15.30), Dědice B – Kučerov B (so), Brankovice B – Pustiměř B (13.00), Opatovice – Chvalkovice na Hané, Račice B – Bohdalice B, Chvalkovice u Bučovic – Moravské Málkovice B.

IV. třída - sk. B

Slavkov u Brna B – Šaratice (so), Bučovice B – Slavíkovice B (10.00), Nesovice B – Velešovice B (10.00), Hodějice B – Milešovice (14.00), Křižanovice B – Letonice B (14.00), Komořany B – Zbýšov.

FUTSAL

Pohár SFČR – okresní kolo. Sobota 15. dubna, hřiště Orel Vyškov: Amor Kloboučky Vyškov – FC Krásensko (9.00), Sokol Bučovice – FC Krásensko (10.00), Sokol Bučovice – Amor Kloboučky Vyškov (11.00).

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 15. dubna: 9.00 Vyškov C – Otrokovice (divize), 12.30 Vyškov B – Mistřín (3. liga muži), 16.00 Vyškov D – Šanov C (KP 1 jih). Neděle 16. dubna: 9.00 Vážany – TJ Vracov B (KP 1 jih).

NOHEJBAL

II. liga: R.U.M. Holubice – Sokol Zbečník, neděle 16. 4. (14.00).

RAGBY

Extraliga XV: Tatra Smíchov – JIMI Vyškov, sobota 15. 4. (14.00), stadion Podbělohorská ulice, Praha 5-Smíchov.