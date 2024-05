Kam za sportem. Fotbalisté jedou k soupeři potvrdit pozici, ragbisté překvapit

Poslední kolo druhé ligy zavede fotbalisty MFK Vyškov do Příbrami, kde už jen potvrdí přesnou pozici pro vstup do baráže o I. ligu. Mnohem důležitější zápas čeká ragbisty JIMI, kteří se v Říčanech pokusí postoupit do finále play-off extraligy patnáctičlenných týmů. Fotbalisté Tatranu Rousínov si v týdnu potřetí za sebou zahrají finále krajského poháru.

Ze zápasu Sparta Praha - Vyškov 38:48. | Foto: Petr Skála