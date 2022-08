II. liga – F:NL

MFK Vyškov - SK Líšeň (so 10.15).

Krajský přebor

Boskovice - Rousínov (pá 26. 8. 17.30).

I. A třída - skupina B

Kohoutovice - Vyškov B (so 10.30).

I. B třída - skupina A

Slavkov u Brna - Horní Heršpice (so 16.30), Medlánky - FKD (so 16.30), Veverská Bítýška - Bohdalice (so 16.30).

Okresní přebor

Kobeřice - Pustiměř (so 10.30), Hoštice-Heroltice - Švábenice (so 14.30), Brankovice - Vícemilice (10.00), Komořany - Křenovice (14.45), Křižanovice - Letonice (16.30), Otnice – Pačlavice-Dětkovice, Rousínov B - Bučovice.

III. třída - skupina A

Hoštice-Heroltice B - Velešovice (so), FKD B - Habrovany (10.30), Račice - Ivanovice na Hané (16.30), Radslavice - Kučerov, Lysovice - Dědice, Kroužek - Moravské Málkovice.

III. třída - skupina B

Kobeřice B - Dražovice (so 14.00), Vážany nad Litavou - Němčany (so 16.00), Hodějice - Bošovice (so 16.00), Nížkovice - Křenovice B (so 16.30), Nesovice - Slavíkovice (16.30), Heršpice – Lovčičky.

IV. třída - skupina A

Chvalkovice u B. - Bohdalice B (so 14.30), Dědice B - Chvalkovice na Hané (so), Račice B - Rychtářov (10.00), Brankovice B - Moravské Málkovice B (13.00), Opatovice - Pustiměř B (16.30).

IV. třída - skupina B

Hodějice B - Velešovice B (so 10.30), Šaratice - Letonice B (so), Bučovice B - Slavkov u Brna B (10.00), Nesovice B - Slavíkovice B (10.00), Křižanovice B - Zbýšov (14.00), Komořany B - Milešovice.

HOKEJ

Přípravná utkání: Hokej Vyškov - Orli Znojmo, úterý 30. 8. (18:00). Orli Znojmo - Hokej Vyškov, čtvrtek 1. 9. (18:00).

RAGBY

Pohár ČSRU – základní skupina: JIMI Vyškov - Slavia Praha, sobota 27. 8. (14.00), areál J. Navrátila, Purkyňova ul.

VOLEJBAL

Holubice: Tradiční letní turnaj mužů, sobota 27. 8. (9.00), startuje 12 - 15 mužstev, z toho 8 ligových, antukové kurty ve sportovním areálu.