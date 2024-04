V šestém jarním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se fotbalisté MFK Vyškov budou snažit o první vítězství. Tradičně v sobotu dopoledne půjde v Drnovicích o hodně, Vyškov je v tabulce druhý, Chrudim na čtvrtém místě. »Univerzální« vyškovský fanoušek jistě opět využije možnost přejet z Drnovic do Vyškova na ragbyovou extraligu. Tam přijede Tatra Smíchov a domácí budou usilovat o udržení naděje na postup do semifinále. Potřebují vyhrát.

Ilustrační. | Foto: Deník/VLP Externista

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 14. dubna v 16.30 hodin.

II. liga-F:NL

Vyškov – Chrudim (so 10.15), stadion v Drnovicích.

Krajský přebor

Kuřim – Rousínov (so 10.15).

I. A třída - sk. B

Vyškov B – Želešice (10.00).

I. B třída - sk. A

Tuřany – FKD (so 10.30), Medlánky – Bohdalice (so), Rudice – Křenovice (so).

Okresní přebor

Pačlavice-Dětkovice – Křižanovice (so 15.30), Švábenice – Slavkov u Brna (so), Slavíkovice – Brankovice (14.00), Komořany – Hoštice-Heroltice (14.15), Rousínov B – Lysovice, Letonice – Otnice, Pustiměř – Kobeřice.

ÏII. třída - sk. A

Dědice – Radslavice (so), FKD B – Chvalkovice na Hané (10.30), Habrovany – Velešovice, Ivanovice na Hané – Račice, Kroužek – Moravské Málkovice, Nesovice – Kučerov.

III. třída - sk. B

Bučovice – Dražovice (10.00), Slavkov u Brna B – Vážany nad Litavou (10.00), Vícemilice – Nížkovice (10.00), Lovčičky – Křenovice B (15.30), Bošovice – Heršpice, Němčany – Hodějice.

IV. třída - sk. A

Habrovany B – Bohdalice B (14.00), Pustiměř B – Moravské Málkovice B (14.00), Rychtářov – Brankovice B (15.30), Opatovice – Lysovice B, Chvalkovice u Bučovic – Kučerov B, Komořany B – Hoštice-Heroltice B.

IV. třída - sk. B

Heršpice B – Kobeřice B (so), Nesovice B – Křižanovice B (10.00), Letonice B – Velešovice B (10.00), Slavíkovice B – Bučovice B, Zbýšov – Milešovice.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - pátek 12. dubna: 18.00 Vyškov C – Dubňany, divize.

Sobota 13. dubna: 10.00 Vyškov B – Zábřeh B, 3. liga muži. 14.00 Vyškov B – Ratíškovice, 2. liga ženy. 17.30 Vyškov E – Ratíškovice E, KP 2 jih.

Neděle 14. dubna: 10.00 Vyškov – Husovice, KP dorost.

NOHEJBAL

I. liga

R.U.M. Holubice – Austin Vsetín, neděli 14. 4. (14.00), hala/antukový kurt.

RAGBY

Extraliga XV:

JIMI Vyškov – Tatra Smíchov, sobota 13. 4. (14.00), Areál J. Navrátila, Purkyňova ul.