Na premiéru ve druhé nejvyšší soutěži se těší nohejbalisté Holubic. Budou ji mít doma a hned to bude zápas jako hrom! Derby s béčkem Modřic, odkud do Holubic přišlo několik klíčových hráčů. Po reprezentačních přestávkách pokračují fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA a ragbyová extraliga. Vyškovští reprezentanti nastoupí na domácích trávnících proti atraktivním soupeřům. Fotbalisté MFK proti třetímu týmu tabulky Táborsku, ragbisté JIMI hostí Spartu Praha.

Ilustrační. | Foto: Marek Žitňák

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 31. března v 15.30 hodin.

II. liga - F:NL

Vyškov – Táborsko (so 10.15), stadion v Drnovicích.

Krajský přebor

Pohořelice – Rousínov (so 10.30).

I. A třída - sk. B

Vyškov B – Veselí nad Moravou (pá 10.00).

I. B třída - sk. A

Kunštát B – Křenovice (so), Lelekovice – Bohdalice, Babice n. S. – FKD.

Okresní přebor

Hoštice-Heroltice – Pustiměř (so 13.00), Lysovice – Brankovice (so 13.00), Pačlavice-Dětkovice – Kobeřice (so 15.00), Švábenice – Křižanovice (so), Rousínov B – Otnice (so), Slavíkovice – Slavkov u Brna (13.00), Letonice – Komořany.

III. třída - sk. A:

Dědice – Velešovice (so 15.00), FKD B – Kroužek (10.30), Habrovany – Kučerov, Ivanovice na Hané – Chvalkovice na Hané, Radslavice – Račice, Nesovice – Moravské Málkovice.

III. třída - sk. B:

Slavkov u Brna B – Dražovice (so 14.00), Vícemilice – Hodějice (10.00), Bučovice – Křenovice B (10.00), Němčany – Lovčičky, Heršpice – Nížkovice.

IV. třída - sk. A:

Moravské Málkovice B – Chvalkovice u Bučovic (so 14.00), Hoštice-Heroltice B – Pustiměř B (so), Lysovice B – Brankovice B (so 16.00), Habrovany B – Kučerov B (13.00), Rychtářov – Komořany B, Opatovice – Bohdalice B.

IV. třída - sk. B:

Nesovice B – Kobeřice B (10.00), Letonice B – Křižanovice B (10.00), Milešovice – Bučovice B (15.00), Slavíkovice B – Šaratice, Zbýšov – Velešovice.

HOKEJ

II. liga - semifinále:

Chomutov – Vyškov, středa 3. 4. (17.30), čtvrtek 4. 4. (17.30.

Hobbyextraliga:

Moravian Panthers – ESO Team, neděle 31. 3. (18.00), ZS Vyškov.

NOHEJBAL

1. liga:

R.U.M. Holubice – NK Modřice B, pátek 29. 3. (14.00), SH v Holubicích.

RAGBY

Extraliga XV:

Jimi Vyškov – Sparta Praha, sobota 30. 3. (14.00), areál J. Navrátila, Purkyňova ul.