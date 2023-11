Po kratičké přestávce pokračuje druhá hokejová liga a Vyškov hostí nevyzpytatelnou Kopřivnici. Příznivci ligového fotbalu asi vyjedou do Brna, kde v městské části Líšeň bude vedení v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY hájit MFK Vyškov. Naopak Brňany budou hostil prvoligoví volejbalisté TJ Holubice. Dvě nejnižší okresní fotbalové soutěže už dospěly do konce podzimní části a zbývají jim už jen dílčí dohrávky. Okresní přřebor má na programu poslední letošní kolo.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

BASKETBAL

Oblastní přebor ženy: Vyškov – Lanžhot, sobota 4. 11. (9.30), SH Mlýnská ul. Kyjov – Vyškov, neděle 5. 11. (11.00).

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 5. listopadu ve 14.00 hodin.

II. liga - F:NL

SK Líšeň – MFK Vyškov (so), stadion Kučerova ul.

Krajský přebor

Mutěnice – Rousínov (so).

I. A třída - skupina B

Vyškov B – Troubsko (10.00).

I. B třída - skupina A

Křenovice – FKD (so), Cetkovice – Bohdalice (so).

Okresní přebor

Brankovice – Slavkov u Brna (so), Lysovice – Komořany (so), Rousínov B – Křižanovice (so), Slavíkovice – Pustiměř (so), Letonice – Pačlavice-Dětkovice (so), Hoštice-Heroltice – Švábenice (so), Otnice – Kobeřice.

III. třída - skupina A

Račice – Kroužek.

IV. třída - skupina A

Hoštice-Heroltice B – Opatovice (so 11.30), Rychtářov – Kučerov B (so).

IV. třída - skupina B

Šaratice – Heršpice B (so).

FUTSAL

II. liga - východ:

Futsal Hlinsko – Amor Kloboučky Vyškov, pátek 3. 11. (20.15).

HOKEJ

II. liga - východ:

Vyškov – Kopřivnice, sobota 4. 11. (15.00), ZS Vyškov. Žďár n. S. – Vyškov, středa 8. 11. (17.30).

Hobbyextraliga Vyškov - neděle 5. listopadu: 16.15 ABND – JIMI, 17.45 ESO – Havrani.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - pátek 3. listopadu: 18.00 Vyškov C – Prušánky B, divize.

Sobota 4. listopadu: 10.00 Vyškov B – Opava, 3 liga muži. 14.00 Vyškov B – Ratíškovice, 2. liga ženy. 17.30 Vyškov E – Domanín, KP 2 jih.

Neděle 5. listopadu: 9.00 Vážany – Valtice B, KP1 jih.

Pondělí 6. listopadu: 19.00 Ivanovice n. H. – Ivančice, KP 1 sever.

VOLEJBAL

I. liga mužů:

Holubice – VK Brno, Blue Volley Ostrava – Bučovice, oba zápasy pátek 3. 11. (19.00).

KP I. mužů: Holubice C – Žabovřesky, sobota 4. 11. (10.00 a 13.00), Sokol Brno-jih B – Vyškov, sobota 4.11. (9.00 a 13.00).

KP I. žen: Vyškov – Sokol Šlapanice B, sobota 4. 11. (11.00 a 14.00), Křenovice – Újezd u Brna, sobota 4. 11. (10.00 a 13.00).