FLORBAL

I. liga mužů: Aligators Klobouky – Butchis, sobota 18. 2. (18.00), SH v Křenovicích.

FUTSAL

Divize E: Kozlany-Bohdalice – Technika Brno, pátek17. 2. (20.15), ZŠ Vyškov-Purkyňova. Agrotec Hustopeče – Amor Kloboučky Vyškov B, sobota 18. 2. (18.30), SH Hustopeče.

HOKEJ

II. liga - východ: Vyškov – Valašské Meziříčí, sobota 18. 2. (15.00), Hodonín – Vyškov, středa 22. 2. (18.00).

Hobbyextraliga - semifinále play-off (odvety): neděle 19. února: 16.45 Maxitrans – ESO, 18.15 MBK – Havrani.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 18. února: 10.00 KK Vyškov – Slovan Rosice (1. liga ženy), 13.30 KK Vyškov – Slovan Rosice (1. liga muži), 17.00 Vyškov E – Kyjov B (KP 2 jih). Neděle 19. února: 10.00 Vyškov – Rosice (KP dorost). Pondělí 20. února: 19.00 Ivanovice n. H. – Rosice D (KP 2 sever).

TURISTIKA

Bučovice: Pochod Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, 28. ročník, sobota 18. února. Start/trasy - 50 a 30 km od 6.30 h. do 9.00 h. u bistra U Draka u autobusového nádraží. Trasy - 21, 10 a 5 km od 8.00 h. do 10.00 h. u Domu dětí a mládeže, Vyškovská ul. Cíl: Dům dětí a mládeže do 19.00 h.

VOLEJBAL

II. liga mužů: Holubice – Napajedla, sobota 18. 2. (10.00 a 14.00).

KP I. mužů: Letovice – Vyškov A, sobota 18. 2. (10.00 a 13.00).

KP I. žen: Junior Brno - Křenovice, sobota 18. 2. (10.00 a 13.00), SH ZŠ Holzova.