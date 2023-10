FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA má reprezentační přestávku, takže fandové, kteří pravidelně jezdí do Drnovic, tentokrát mohou zvolit návštěvu některé z nižších soutěží. Ty ligové budou pokračovat ve Vyškově na zimním stadionu, kde hokejisté po třech zápasech venku přivítají Bobry z Valašského Meziříčí, a ve vyškovské kuželně. Už dnes večer budou volejbalisté pokračovat v bojích o body do I. ligy.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 15. října v 15.00 hodin.

II. liga – F:NL

Reprezentační přestávka.

Krajský přebor

Rousínov – Bosonohy (so 10.15).

I. A třída - skupina B

Vyškov B – Dubňany (10.00).

I. B třída - skupina A

Rudice – FKD (so), Blansko B – Křenovice (10.15), Čebín – Bohdalice.

Okresní přebor

Hoštice-Heroltice – Rousínov B (so), Pačlavice-Dětkovice – Lysovice (so), Švábenice – Slavíkovice (14.00), Letonice – Kobeřice, Pustiměř – Brankovice, Křižanovice – Otnice, Komořany – Slavkov u Brna.

III. třída - skupina A

Chvalkovice na Hané – Velešovice (so), FKD B – Ivanovice na Hané (10.30), Nesovice – Dědice, Kroužek – Radslavice, Kučerov – Račice, Habrovany – Moravské Málkovice.

III. třída - skupina B

Slavkov u Brna B – Křenovice B (so), Bučovice – Bošovice (10.00), Lovčičky – Heršpice, Dražovice – Nížkovice, Hodějice – Vážany nad Litavou, Němčany – Vícemilice.

IV. třída - skupina A

Komořany B – Bohdalice B (so), Kučerov B – Brankovice B (12.00), Habrovany B – Moravské Málkovice B (12.15), Pustiměř B – Lysovice B (12.30), Hoštice-Heroltice B – Rychtářov, Chvalkovice u B – Opatovice.

IV. třída - skupina B

Heršpice B – Milešovice (so), Šaratice – Velešovice B (so), Křižanovice B – Bučovice B (so 17.00), Letonice B – Kobeřice B (10.00), Nesovice B – Zbýšov (10.00).

FUTSAL

Okresní přebor

Hřiště Hliník Marefy, 6. 10. (od 18.00): JČ Marefy – Amor Vyškov C, Amor Vyškov C – Krásensko 04, JČ Marefy – Krásensko 04.

HOKEJ

II. liga

Vyškov – Valašské Meziříčí, sobota 14. 10. (15.00). Vyškov – Hodonín, středa 18. 10. (17.30).

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - pátek 13. října: 18.00 Vyškov E – Mistřín B, divize.

Sobota 14. října: 10.00 Vyškov – Val. Meziříčí, 1.liga ženy, 14.00 Vyškov – Sadská, 1. liga muži, 17.30 Vyškov D – Vracov C, KP II. jih.

Neděle 15. října: 10.00 Vyškov – MS Brno, KP dorostu. Pondělí 16. října: 19.00 Ivanovice n. H. – Rosice C, KP I. sever.

RAGBY

Pohár ČSRU XV, semifinále sk. B - odveta: Vyškov – Dragon, sobota 14. 10. (14.00), areál Jana Navrátila, Purkyňova ulice.

VOLEJBAL

I. liga mužů: Bučovice – VK Brno, pátek 13. 10. (19.00), sport. Hala Školní ulice. Hradec Králové – Holubice, pátek 13. 10. (19.00).