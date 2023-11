Fotbal uzavřel podzimní kapitolu a „vládu“ nad nabídkou sportovních akcí tak definitivně přebírají halové sporty. Hokejisté zvou za zimní stadion do Vyškova. Ve středu tam porazili Velké Meziříčí a výhodu domácího prostředí budou mít i v dalších dvou zápasech. Rozběhly se už i basketbalové soutěže a futsalová divize.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

BASKETBAL

Oblastní přebor ženy: BK Vyškov – FASTAV Zlín, sobota 18. 11. (16.00), SH Mlýnská ul.

FUTSAL

II. liga - východ:

FC Tango Hodonín – SK Amor Kloboučky Vyškov, neděle 19. 11. (19.00), sportovní hala TEZA.

Divize E:

FC Kozlany-Bohdalice – KALÁBEK SPORT Brno, pátek 17.11. (20.00), SH Vyškov, Purkyňova. Technika Brno – Amor Kloboučky Vyškov B, pátek 17.11. (20.15), SH Pohořelice

HOKEJ

II. liga - východ:

Vyškov – Šumperk, sobota 18. 11. (15.00). Vyškov – Havlíčkův Brod, středa 22. 11. (18.00).

Hobbyextraliga Vyškov – neděle 19. listopadu: 13.00 Maxitrans – JIMI, 16.30 ESO – Moravian, 18.00 Havrani – ABND.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - pátek 17. listopadu: 18.00 Vyškov C – Rosice B, divize. Sobota 18. listopadu: 10.00 Vyškov B – Luhačovice, 3. liga muži. 17.30 Vyškov E – Ratíškovice C, KP2 jih. Pondělí 20. listopadu: 19.00 Ivanovice n. H. – MS Brno C.

VOLEJBAL

I. liga mužů:

VSK Kolín – TJ Holubice, pátek 17. 11. (18.00), Bučovice mají volný los.