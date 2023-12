KAM ZA SPORTEM. Hokejisty Vyškova čeká největší výzva, suverén II. ligy Havířov

Z devatenácti zápasů šestnáct vyhráli. To o kvalitě sobotního soupeře hokejistů Vyškova vypovídá docela jasně. Havířov vede druhou ligu tabulku naprosto suverénně a každý získaný bod by s takovým soupeřem byl úspěch. Vyškované ale bez nadějí nejsou, mají za sebou několik dobrých výsledků včetně středečního bodu z Hodonína, odkud se body jen tak nevozí. Severomoranům mají svěřenci trenéra Michala Konečného co oplácet, na jejich ledě prohráli 3:7. V I. lize volejbalistů se sice hraje okresní derby Bučovice – Holubice, ale jasným sportovním magnetem víkendu je hokej.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová