II. liga - F:NL

Jihlava - Vyškov (pá 18.00), Městský stadion Jiráskova.

Krajský přebor

Rousínov - Svratka Brno (so).

I. A třída - skupina B

Rohatec - Vyškov B (so).

I. B třída - skupina A

Slavkov u Brna - Svratka Brno B (so), Ráječko B - Bohdalice (so), FKD - Babice nad Svitavou (so, stadion v Drnovicích).

Okresní přebor

Vícemilice - Komořany (so), Pustiměř - Křižanovice (so), Švábenice - Rousínov B (so), Křenovice - Pačlavice-Dětkovice (so), Letonice - Bučovice (so), Brankovice - Hoštice-Heroltice (10.00), Kobeřice – Otnice.

III. třída - skupina A

Radslavice - Habrovany (so).

IV. třída - skupina A

Pustiměř B - Dědice B (so 11.30).

FUTSAL

II. liga: Amor Kloboučky Vyškov – Havlíčkův Brod, neděle 6. 11. (18.00), SH ZŠ Vyškov, Purkyňova.

Divize: Amor Kloboučky Vyškov B – Technika Brno, pátek 4. 11. (20.00), SH ZŠ Vyškov, Purkyňova. Kalíbek Sport Brno – FC Kozlany-Bohdalice, sobota 5.11. (19.30) SH Brno-Bohunice.

HOKEJ

II. liga - východ: Vyškov – Havířov, sobota 5. 11. (17.00). Vyškov – Žďár n. S., středa 9. 11. (18.00), ZS Vyškov.

Hobbyextraliga Vyškov - neděle 6. listopadu: 11.45 Havrani – ESO, 13.15 Devils – JIMI-VHV, 16.45 Maxitrans – ABND, 18.15 Moravian – MBK.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 5. listopadu: 10.00 Vyškov – Jihlava (1. liga ženy), 13.30 Vyškov – České Velenice (1. liga muži), 17.00 Vyškov E – Mistřín D (KP 2 jih). Neděle 6. listopadu: 10.00 Vyškov – Moravská Slavia Brno (KP dorost).

VOLEJBAL

II. liga mužů: Holubice – Kojetín, sobota 5. 11. (10.00 a 14.00).

JINÉ

Beseda s Jaroslavem Trávníčkem, který absolvoval nejtěžší, nejstarší a nejdelší závod v běhu na lyžích na světě - Nordenskiöldsloppet ve švédském Jokkmokku. Středa 9. listopadu (16.30), velký sál Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, Nádražní ul. 4.