Kam za sportem. Na baseball do Bučovic a fotbal do hlavních měst

Prázdninová víkendová sportovní nabídka je tradičně chudší. O ligové body na Vyškovsku budou hrát jen baseballisté Pelikans Bučovice. Nejlepší okresní fotbalové týmy míří do hlavních měst, Vyškov do Prahy a Rousínov na Slovensko do Bratislavy.

Baseball - ilustrační. | Foto: Pelikans Bučovice