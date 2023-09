Dost mimořádná je o tomto víkendu a následně v týdnu sportovní pozvánka. Po reprezentační přestávce pokračuje druhá fotbalová liga a v Drnovicích se bude hrát prestižní derby Vyškov – Prostějov. V týdnu se pak ne Vyškově představí mládežnické reprezentační výběry několika družebních regionů na mezinárodním turnaji DANUBE-MORAVIA CUP. Basketbalisté zvou na akce v rámci devadesátého výroční založení klubu okresním městě. Poslední přípravný zápas na novou druholigovou sezonu sehrají vyškovští hokejisté.

BASKETBAL

Oslavy 90. let BK Vyškov

Pátek 15. září: Turnaj chlapců U14: Michalovce – Podolí (17.00), Vyškov – Podolí (18.00).

Sobota 16. září: Vyškov – Michalovce (U14 10.50), zápas družstev kategorie U11 a U12 (9.10). Soutěž ve smečování (10.20). Soutěž ve střelbě rodič + dítě (12.00). Zápas družstva kategorie U15 dívky: Vyškov – Blansko (12.40). Soutěž ve střelbě trestných hodů (13.50). Zápas družstva žen a veteránek (14.30). Zápas družstva veteránů (15.10). Oficiální zakončení sportovního programu (15.50).

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 17. září v 16.00 hodin.

II. liga – F:NL

Vyškov – Prostějov (so 10.15), stadion v Drnovicích.

Krajský přebor

Bystrc – Rousínov (so).

I. A třída - sk. B

Vyškov B – Kozojídky (10.00).

I. B třída - sk. A

Svratka Brno B – Bohdalice (so 14.30), Medlánky – Křenovice (so), Kunštát B – FKD (so).

Okresní přebor

Hoštice-Heroltice – Slavkov u Brna (pá 17.00), Švábenice – Otnice (so 10.00), Pačlavice-Dětkovice – Komořany (so), Slavíkovice – Lysovice (13.30), Letonice – Brankovice, Pustiměř – Křižanovice, Rousínov B – Kobeřice.

III. třída - sk. A

Dědice – Moravské Málkovice (so), FKD B – Velešovice (10.30), Nesovice – Chvalkovice na Hané, Kroužek – Kučerov, Ivanovice na Hané – Radslavice, Habrovany – Račice.

III. třída - sk. B

Němčany – Vážany nad Litavou (so 14.30), Bošovice – Křenovice B (so), Vícemilice – Heršpice (10.00), Bučovice – Hodějice (10.00), Lovčičky – Dražovice (15.30).

IV. třída – sk. A

Hoštice-Heroltice B - Bohdalice B (so 13.30), Habrovany B - Brankovice B (13.15), Pustiměř B - Kučerov B (13.30), Rychtářov - Lysovice B (15.30), Opatovice - Moravské Málkovice B, Chvalkovice u Bučovic - Komořany B.

IV. třída – sk. B

Heršpice B – Křižanovice B (so), Letonice B – Bučovice B (10.00), Nesovice B – Šaratice (10.00), Zbýšov – Kobeřice B, Slavíkovice B – Milešovice.

MSL žen

Vyškov – Uherský Brod (ne 15.00).

„DANUBE-MORAVIA CUP“, ve Vyškově, úterý 19. 9. – čtvrtek 21. 9. VII. ročník turnaje výběrů do 17 let družebních regionálních svazů (U17 - ročník 2007, hráči z fotbalových akademií jednotlivých regionů). Stadion MFK Vyškov + umělá tráva. Účastníci turnaje - skupina A: Výběr Jihomoravský KFS (JmKFS), Výběr Györ-Moson-Sopron (GMSLSZ – Maďarsko), Výběr MNZ Jlubljana (MNZLJ – Slovinsko). Skupina B: Výběr Bratislavského FZ (BFZ – Slovensko), Výběr Region Krakow (MZPN – Polsko), Výběr Futbalski savez Beograda (FSB – Srbsko).

Program – úterý 19. září: 17.00 JmKFS – GMSLSZ, 17.00 BFZ – MZPN.

Středa 20. září: 9.30 BFZ – FS Beograd, 9.30 JmKFS – MNZLJ. 15.30 FS Beograd – MZPN, 15.30 GMSLSZ – MNZLJ.

Čtvrtek 21. září: 9.00 utkání o 5. - 6. místo (umělá tráva), 9.00 utkání o 3. - 4. místo (přírodní tráva), 11.00 FINÁLE (přírodní tráva).

HOKEJ

HC Žďár n. S. – Hokej Vyškov, úterý 19. 9. (18.00), přípravný zápas ve Žďáru n. S.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 16. září: 10.00 Vyškov B – Spartak Bílovec, 3. liga muži. 14.00 Vyškov B – Sokol Husovice, 2. liga ženy.

Neděle 17. září: 10.00 Vyškov – Podlužan Prušánky, KP dorost.

NOHEJBAL

II. liga

SK Liapor Karlovy Vary B – R.U.M. NK Holubice, sobota 16. 9. (10.00), první finálový zápas, areál v Sokolské ulici.

RAGBY

JIMI Vyškov – Sparta Praha, sobota 16. 9. (14.00), Areál J. Navrátila, Purkyňova ul. První zápas čtvrtfinále Poháru ČSRU XV.

VOLEJBAL

Český pohár mužů - 1. kolo v Kojetíně, sobota 16. 9 . Program: 10.00 Kojetín – Bučovice, 13.00 Nový Jičín – Bučovice, 16.00 Nový Jičín – Kojetín.