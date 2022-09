II. liga - F:NL

Třinec - Vyškov (so 10.15), stadion Rudolfa Labaje.

Krajský přebor

Rousínov - FK Kunštát.

I. A třída - skupina B

Hroznová Lhota - Vyškov B.

I. B třída - skupina A

Svratka Brno B - FKD (so 14.00), Slavkov u Brna - Lelekovice (so 16.00), Medlánky - Bohdalice (so).

Okresní přebor

Vícemilice - Pustiměř (so 10.00), Hoštice-Heroltice - Letonice (so 14.00), Brankovice - Švábenice (10.00), Kobeřice - Křenovice (13.00), Komořany - Bučovice (14.15), Otnice - Rousínov B, Křižanovice - Pačlavice-Dětkovice.

III. třída - skupina A

Hoštice-Heroltice B - Kučerov (so), FKD B - Račice (10.30), Kroužek – Dědice, Lysovice - Ivanovice na Hané (17.00), Račice - Ivanovice na Hané (stř 14. 9 17.00).

III. třída - skupina B

Nížkovice - Dražovice (so 16.00), Slavíkovice - Bošovice (13.30), Nesovice - Lovčičky (16.00), Kobeřice B - Vážany nad Litavou, Heršpice – Němčany, Hodějice - Křenovice B.

IV. třída - skupina A

Dědice B - Rychtářov (so), Moravské Málkovice B - Pustiměř B (10.00), Brankovice B - Chvalkovice na Hané (13.00), Chvalkovice u B. - Račice B, Opatovice - Kučerov B.

IV. třída - skupina B

Bučovice B - Šaratice (10.00), Nesovice B - Milešovice (10.00), Křižanovice B - Slavkov u Brna B (14.00), Hodějice B - Zbýšov (14.00), Slavíkovice B - Velešovice B (16.00), Komořany B - Letonice B.

MOL CUP - 2. kolo

Tatran Všechovice - MFK Vyškov (středa 14. 9. 16.30).

FUTSAL

Okresní přebor - druhé turnaje, sobota 10. září od 9.00 hod.

Sportovní areál Stadion Vyškov: Lazor Vyškov – Kozlany-Bohdalice, Kozlany-Bohdalice – Orli Bučovice, Lazor Vyškov – Orli Bučovice.

Hřiště ZŠ Školní Bučovice: Sokol Bučovice – Amor Kloboučky Vyškov, Amor Kloboučky Vyškov – Krásensko, Sokol Bučovice – Krásensko.

HOKEJ

HC Brumov Bylnice – Hokej Vyškov, čtvrtek 15. 9. (18.00)., přípravný zápas.

KUŽELKY

Sobota 10. září: KK Vyškov C – KK Blansko B, divize (9.00).

Pondělí 12. září: TJ Slovan Ivanovice n. H. – KK Mor. Slavia Brno G, KP 2 sever (19.00). Kuželna KK Vyškov, Brněnská ulice.

RAGBY

Pohár ČSRU: RC Zlín – JIMI RC Vyškov, sobota 10. 9. (14.00).

VOLEJBAL

Přebor ČOS mužů v Bučovicích. Finálový turnaj, sobota 10. září, SH Školní ul. První zápas VKP Bratislava – Sokol Šlapanice začne v 9.00 hodin. Další program (od 10.30): Sokol Bučovice – Sokol Brno-jih, Bratislava – Brno-Jih, Bučovice – Šlapanice, Brno-Jih – Šlapanice, Bučovice – Bratislava.