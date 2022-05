ATLETIKA

Habrovany: 1. ročník Běhu o pohár starosty obce, sobota 21. 5., prezence v budově ZŠ 8.30 - 9.30. Časový program: 10.00 nejmladší děti do 6 let, 10.20 děti 1.-3.třída, 10.30 žactvo 4.-6.třída, 10.45 ml. junioři 7.-9.třída, 11.00 junioři (do 19let), 11.30 ženy-muži.