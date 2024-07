Zdeněk Vlach dnes 07:20

Anglický rytmus má před sebou druhá domácí nejvyšší fotbalová soutěž – Chance Národní Liga. Pro MFK Vyškov to znamená dnešní souboj v Jihlavě s Vysočinou, středeční doma s Vlašimí a následně v neděli pojedou k dopolednímu utkání do Ostravy s Baníkem B. V neděli rozehraje svůj program i Krajský pohár JmKFS Brno. Do předkola zasáhnou i tři účastníci sedmé ligy z Vyškovska. Křenovice do druhého a pokud uspějí budou ve středu hrát první předkolo ve Slatině. Postupně se rozbíhají i letní přípravy klubů okresních soutěží.