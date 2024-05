Co se týká úrovní soutěže, tak to nejdůležitější se odehraje mimo okres. Zítra nastoupí ragbisté JIMI Vyškov k boji o bronzové medaile v Praze na Tatře Smíchov a fotbalisté MFK Vyškov se v neděli Karviné pokusí vybojovat postup do první ligy v odvetě baráže. „Domácí“ nabídka je ovšem také lákavá. Fotbalová I. B třída nabízí důležité okresní derby Křenovice – Bohdalice, přičemž domácí potřebuji nutně body pro záchranu. V okresním přeboru si to rozdají druhý s prvním, Letonice se utkají s Hošticemi-Herolticemi.

Ilustrační. | Foto: SK Křenovice

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 2. června v 17.30 hodin.

II. liga-F:NL

MFK Karviná – MFK Vyškov, odveta baráže o postup do I. ligy. Městský stadion Karviná-Ráj.

Krajský přebor

Ráječko – Rousínov.

I. A třída - sk. B

Valtice – Vyškov B (so 15.30).

I. B třída - sk. A

Drnovice – Medlánky (10.30), Křenovice – Bohdalice.

Okresní přebor

Lysovice - Křižanovice (so 14.30), Brankovice - Komořany (so 16.00), Rousínov B - Pustiměř (so), Slavíkovice - Pačlavice-Dětkovice (14.00), Kobeřice - Švábenice (16.00), Otnice - Slavkov u Brna (16.30), Letonice - Hoštice-Heroltice.

III. třída - sk. A

Dědice - Kučerov (so 17.00), Radslavice - Chvalkovice na Hané (so 17.00), Račice - Velešovice (so), Moravské Málkovice - Drnovice B (14.00), Habrovany - Nesovice (16.30), Ivanovice na Hané - Kroužek (16.30).

III. třída - sk. B

Slavkov u Brna B - Bučovice (so 16.30), Nížkovice - Vážany nad Litavou (so 16.30), Bošovice - Dražovice (so 17.00), Vícemilice - Lovčičky (10.00), Heršpice - Hodějice (13.30), Křenovice B - Němčany (14.00).

IV. třída - sk. A

Opatovice - Kučerov B (so 16.30), Lysovice B - Komořany B (so), Habrovany B - Chvalkovice u Bučovic (14.00), Rychtářov - Pustiměř B (15.30), Brankovice B - Bohdalice B (16.30), Moravské Málkovice B - Hoštice-Heroltice B (16.30).

IV. třída - sk. B

Letonice B - Nesovice B (10.00), Bučovice B - Velešovice B (10.00), Milešovice - Šaratice (15.00), Slavíkovice B - Heršpice B (16.30), Zbýšov - Křižanovice B (16.30).

RAGBY

Extraliga XV

Zápas o 3. místo:

RC Tatra Smíchov – JIMI RC Vyškov, sobota 1. 6. (12.00), stadion Smrčinská ulice, Praha 5.