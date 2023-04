Městský fotbalový klub Vyškov včera odvolal trenéra Jana Trousila a zatím nerozhodl, kdo místo něj bude šéfovat střídačce v zítřejším utkání 24. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se Slavií Praha B v Drnovicích. Podle informací Deníku s hlavním koučem skončil i asistent Josef Mazura. Nejvyšší trenérskou licenci má druhý asistent Rostislav Horáček a druholigové trenérské zkušenosti i generální manažer klubu Zbyněk Zbořil. Nebo se podaří narychlo sehnat někoho, kde je aktuálně volný?

Ilustrační. | Foto: MFK Vyškov/Filip Ježek

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 23. dubna v 16.30 hodin.

II. liga-F:NL

Vyškov – Slavia Praha B (so 10.15), stadion v Drnovicích.

Krajský přebor

Kunštát – Rousínov.

I. A třída - sk. B

Vyškov B – Hroznová Lhota (so 15.00).

I. B třída - sk. A

Bohdalice – Medlánky (so), FKD – Svratka Brno B (10.30), Lelekovice – Slavkov u Brna.

Okresní přebor

Rousínov B – Otnice (so), Křenovice – Kobeřice (so), Švábenice – Brankovice (so), Bučovice – Komořany (10.00), Pačlavice-Dětkovice – Křižanovice (15.00), Letonice – Hoštice-Heroltice, Pustiměř – Vícemilice, Kobeřice – Švábenice (stř 26. 4. 17.30).

III. třída - sk. A

Račice – FKD B (so), Dědice – Kroužek (so), Velešovice – Moravské Málkovice, Habrovany – Radslavice, Ivanovice na Hané – Lysovice, Kučerov – Hoštice-Heroltice B.

III. třída - sk. B

Křenovice B – Hodějice (so 13.30), Bošovice – Slavíkovice (so), Lovčičky – Nesovice (15.30), Dražovice – Nížkovice, Němčany – Heršpice, Vážany nad Litavou – Kobeřice B.

IV. třída – sk. A

Chvalkovice na Hané – Brankovice B (so), Kučerov B – Opatovice (13.30), Pustiměř B – Moravské Málkovice B (14.00), Rychtářov – Dědice B (15.30), Bohdalice B – Chvalkovice u Bučovic.

IV. třída - sk. B

Velešovice B – Slavíkovice B (so 10.00), Šaratice – Bučovice B (so 14.30), Slavkov u Brna B – Křižanovice B (so 15.30), Letonice B – Komořany B (10.00), Milešovice – Nesovice B (14.00), Zbýšov – Hodějice B.

NOHEJBAL

II. liga - sk. B: Spartak Přerov – R.U.M. Holubice, sobota 22. 4. (14.00), nohejbalový areál, Sokolská ul.