FOTBAL

Není-li uvedeno jinak,jsou začátky zápasů v neděli 30. října v 14.00 hodin.

II. liga-F:NL

Olomouc B - Vyškov (pá 17.00).

Krajský přebor

Ivančice - Rousínov (so).

I. A třída - skupina B

Vyškov B - Veselí n. M. (10.30).

I. B třída - skupina A

Bohdalice - Lelekovice (so),

FKD - Veverská Bítýška (10.30), Čebín - Slavkov u Brna.

Okresní přebor

Bučovice - Křenovice (10.00), Hoštice-Heroltice - Kobeřice (11.30), Letonice - Otnice, Pačlavice-Dětkovice - Švábenice, Rousínov B - Pustiměř, Křižanovice - Vícemilice, Komořany - Brankovice.

III. třída - skupina A

Radslavice - Velešovice (so), Lysovice - Moravské Málkovice (so), Ivanovice na Hané - FKD B, Habrovany - Kučerov, Račice - Dědice, Hoštice-Heroltice B - Kroužek.

III. třída - skupina B

Němčany - Kobeřice B (so), Dražovice - Křenovice B (so), Vážany nad Litavou - Lovčičky (so), Nížkovice - Bošovice (so), Heršpice - Slavíkovice (so), Hodějice - Nesovice (so).

IV. třída - skupina A

Chvalkovice u B. - Rychtářov (so), Dědice B - Moravské Málkovice B (so), Opatovice - Brankovice B (so), Bohdalice B - Kučerov B.

IV. třída - skupina B

Hodějice B - Nesovice B (so 11.30), Letonice B - Bučovice B (so), Slavkov u Brna B - Zbýšov (so), Komořany B - Slavíkovice B (so), Křižanovice B - Velešovice B (11.30), Šaratice - Milešovice.

HOKEJ

II. liga: Vyškov – Opava, sobota 29. 10. (17.00), Velké Meziříčí – Vyškov, středa 2. 11. (18.00).

Hobbyextraliga Vyškov - neděle 30. října: 14.00 ESO – JIMI-VHV, 17.30 Havrani – Maxitrans, 19.00 MBK – Devils, 20.30 ABND – Moravian. Vše ZS Vyškov.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 29. října: 9.00 Vyškov C –Telnice (divize).

RAGBY

Pohár ČSRU XV: Jimi Vyškov – Společenství Říčany B/ARC Iuridica, skupina B, sobota 29. 10. (14.00), Areál J. Navrátila.

VOLEJBAL

I. liga mužů: Bučovice – Plzeň, pátek 28. 10. (19.00), Bučovice – Dobřichovice, sobota 29. 10. (13.00), SH Školní ul.