Přespolní běžci by si v sobotu měli dát dostaveníčko na již 59. ročníku Běhu Pístovickou riviérou, kterou uspořádá Lyžařský klub Vyškov. Tradiční a oblíbený přespolní běh povede závodníky hlavně po lesních cestách nad rekreačním areálem Pístovická riviéra. „Doufáme, že nám současná situace umožní závod uspořádat v celém rozsahu,“ přeje si ředitel závodu Jaroslav Trávníček ml. Zároveň tento ročník chce odstartovat novou etapu historie závodu a všichni účastníci si odnesou premiérové pamětní medaile. První závodníci vyběhnou na trať v 9.00 hodin. Startují všechny věkové kategorie od benjamínků až po veterány. Bližší informace k závodu jsou na: www.behpistovickourivierou.cz

Své pravidelné soutěže zahajuje volejbal. Muži Holubic ve II. lize přivítají Šlapanice, což je zápas s nádechem derby. V krajském přeboru I. třídy žen budou mít obnovenu premiéru po čtyřiceti letech sokolky z Bučovic.

ATLETIKA

Běh Pístovickou riviérou, sobota 3. 10. (přihlášky od 8.00, první start 9.00, start dospělých 11.30), Pístovice.

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 4. října v 15.00 hodin.

Moravskoslezská liga

Vyškov - Otrokovice (so 10.15).

Krajský přebor

Rousínov - Ivančice (so).

I. A třída – skupina B

Vyškov B - Bučovice (10.30), Hroznová Lhota – Pačlavice-Dětkovice.

I. B třída – skupina A

Kobeřice – Rájec-Jestřebí (so), Bohdalice - Vysočany/Šošůvka (so).

Okresní přebor

Slavkov u Brna - FKD (so), Brankovice - Švábenice (10.00), Komořany - Křižanovice (12.45), Velešovice - Rousínov B, Křenovice - Letonice, Dražovice - Němčany, Pustiměř – Otnice.

III. třída - skupina A

Račice - Radslavice (so), Chvalkovice n/H - Kučerov (so), Ivanovice n/H - Pačlavice-Dětkovice B (so), Dědice - Moravské Málkovice (so), FKD B - Opatovice (10.30), Nesovice - Hoštice-Heroltice (14.30), Bohdalice B - Lysovice.

III. třída - skupina B

Křenovice B - Habrovany (so), Vícemilice - Hodějice (10.00), Kobeřice B - Lovčičky (10.30), Nížkovice - Slavíkovice, Kroužek - Vážany n/L, Rašovice - Bošovice, Zbýšov - Heršpice (15.30).

IV. třída – skupina A

Nesovice B - Hoštice-Heroltice B (so 14.30), Račice B - Bučovice B (10.00), Brankovice B - Kučerov B (13.00), Rychtářov - Chvalkovice u Buč.

IV. třída - skupina B

Křenovice C - Slavkov u Brna B (10.00), Dražovice B - Němčany B (12.30),Komořany B - Křižanovice B.

FUTSAL

Okresní přebor - sobota 3.10. (9.00 až 12.00).

Hřiště Orel Vyškov: Amor Vyškov – Nouzka, Nouzka – Lazor Vyškov, Amor Vyškov – Lazor Vyškov.

Hřiště Mouřínov: Mouřínov – Orli Vyškov.

Hřiště Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice – Sokol Bučovice, Sokol Bučovice – Vyškov City, Orli Bučovice – Vyškov City.

Hřiště Marefy: Marefy – Krásensko, Krásensko – Kozlany, Marefy – Kozlany.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov:

Sobota 3. 10.: Vyškov B – Zlín B, divize (16.30).

Neděle 4. 10.: Vyškov G – Šanov D, KP 2 jih (12.00).

RAGBY

1. liga mužů: Tatra Smíchov - Jimi Vyškov, sobota 3. 10. (14.00), hřiště Podbělohorská, Praha 5.

VOLEJBAL

II. liga mužů: Holubice – Šlapanice (10.00 a 14.00).

KP I žen: Vyškov - Jehnice (9.00 a 13.00), Nádražní ul., Újezd u Brna - Bučovice (9.00 a 13.00), Křenovice - Gymnazium Šlapanice (10.00 a 13.00).