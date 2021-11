Vyškovský Mikulášský běh - Memoriál Milana Dvořáka, sobota 20. 11., startují všechny věkové kategorie od 9.40 na atletickém stadionu Za parkem, trasy ve Smetanových sadech, hlavní závod mužů a žen (4,8 km) v 11.50 hod. Celý program na www.ahavyskov.cz

FOTBAL

II. liga: MFK Vyškov – Třinec, sobota 20. 11. (10.15), stadion v Drnovicích.

FUTSAL

II. liga: Vysoké Mýto - Amor Kloboučky Vyškov, pátek 19. 11. (20.00).

Divize: Hustopeče – Kozlany-Bohdalice, sobota 20. 11. (18.00).

Krajský přebor: Amor Kloboučky B - West Žab Brno, neděle 21. 11. (12.30), Amor Kloboučky B - Nasan Brno, neděle 21. 11. (14.30), SH Blansko.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 20. 11.: Vyškov C – Vyškov B divize (9.00), Vyškov F - Kyjov B, KP 2 jih (12.15), Vyškov E - Vracov C, KP2 jih (14.45), Vyškov D – Ratíškovice C, KP 1 jih (17.15).

Neděle 21. 11.: Vážany – Mistřín C, KP 1 jih (9.00), Vyškov G – Prušánky D, KP 2 jih (12.00).

HOKEJ

Hobbyextraliga Vyškov, 8. kolo – neděle 21. 11.: Havrani – ESO (12.15), Moravian – Devils (13.45), MBK – Tučňáci (19.00), JIMI-VHV – Maxitrans (20.30).

VOLEJBAL

I. liga mužů: Slavia OU Ostrava - Sokol Bučovice, pátek 19. 11. (19.00), SH Ostrava-Nová Bělá. Sokol Bučovice – Tesla Brno, sobota 20. 11. (18.00), SH Školní ul.

II. liga mužů: Valašské Meziříčí - Holubice, sobota 20. 11. (11.00 a 15.00).

KP I mužů: Vyškov A - Kometa Brno B, sobota 20. 11. (9.00 a 12.00).

KP I žen: Moravská Slávia Brno - Sokol Bučovice, Křenovice - Sokol Šlapanice u Brna B, ŠSK při Gymnáziu Šlapanice – Vyškov, vše sobota 20. 11. (10.00 a 13.00).