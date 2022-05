Krajský pohár dospělých

Finále: Rousínov – Kuřim (úterý 31. 5. 17.30), stadion v Drnovicích.

Krajský přebor

Ivančice - Rousínov (so 10.30).

I. A třída - skupina B

Valtice - Vyškov B.

I. B třída – skupina A

Bohdalice - Rájec-Jestřebí (so), Čebín - Kobeřice (16.30).

Okresní přebor

Rousínov B - Pustiměř (so), Slavkov u Brna - Otnice (so), Bučovice - FKD (10.00), Brankovice - Švábenice (10.00), Němčany - Letonice (14.15), Velešovice - Komořany (16.30), Křenovice - Pačlavice-Dětkovice.

III. třída - skupina A

Chvalkovice na Hané - Hoštice-Heroltice (pá 17.30), FKD B - Lysovice (10.30), Moravské Málkovice - Kroužek (15.30), Habrovany – Dědice, Bohdalice B – Kučerov, Radslavice - Račice.

III. třída - skupina B

Bošovice - Nesovice (so), Křenovice B - Rašovice (14.00), Slavíkovice - Heršpice (15.00), Nížkovice - Kobeřice B (16.30), Hodějice - Vícemilice (16.30), Vážany nad Litavou - Dražovice.

IV. třída - skupina A

Brankovice B - Pustiměř B (13.00), Rychtářov - Komořany B (15.30), Opatovice - Kučerov B (16.30), Chvalkovice - Račice B.

IV třída - skupina B

Hodějice B - Slavkov u Brna B (so 15.00), Velešovice B - Zbýšov (so 16.30), Křižanovice B - Bučovice B (so), Němčany B - Šaratice (16.30).

FUTSAL

Okresní přebor - sobota 28. 5. (od 9.00):

Hřiště ZŠ Školní Bučovice: Sokol Bučovice – Fifák Nouzka, Sokol Bučovice – Orli Bučovice.

Hřiště Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice – FC Krásensko, Fifák Nouzka – FC Krásensko.

NOHEJBAL

II. liga: Holubice – Znojmo, neděle 29. 5. (14.00).

RAGBY

Extraliga - o 5. místo: Jimi Vyškov – Dragon Brno, sobota 28. 5. (14.00), stadion Purkyňova ul.

TENIS

Krajská soutěž smíšených družstev: TK Bučovice - TK Vyškov 28. 5. (9.00).

Ml. žáci II. třída: TK Vyškov - ŽLTC Brno D, neděle 29. 5. (9.00).