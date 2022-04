Pelikans Bučovice – Kotlářka Praha, sobota 16. 4. (13.00 a 16.00), hřiště u ZŠ 711.

Anglický rytmus doléhá na fotbalisty Vyškova. Kouč věří, že profi zátěž zvládnou

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 17. dubna v 16.00 hodin.

II. liga - F:NL

Ústí nad Labem – Vyškov (so 17.00).

Krajský přebor

Boskovice - Rousínov (pá 15.30).

I. A třída - skupina B

Dubňany – Vyškov B (so).

I. B třída - skupina A

Podolí u Brna – Bohdalice (so), Vysočany/Šošůvka – Kobeřice.

Okresní přebor

Pačlavice-Dětkovice – Letonice (so 15.00), Švábenice – Komořany (so), Rousínov B – Velešovice (so), Slavkov u Brna – Němčany (so), Bučovice – Křižanovice (10.00), Brankovice – Pustiměř (10.00), FKD – Otnice (10.30).

III. třída - skupina A

Ivanovice na Hané – FKD B (so), Chvalkovice na Hané – Moravské Málkovice (so), Hoštice-Heroltice – Dědice (13.30), Kučerov – Lysovice, Račice – Kroužek, Bohdalice B – Habrovany.

III. třída - skupina B

Dražovice – Vícemilice (10.30), Slavíkovice – Hodějice (15.00), Vážany nad Litavou – Nížkovice, Křenovice B – Heršpice, Rašovice – Lovčičky, Nesovice – Kobeřice B.

IV. třída - skupina A

Račice B – Rychtářov (10.00), Kučerov B – Komořany B (13.30), Hoštice-Heroltice B – Pustiměř B, Chvalkovice – Opatovice.

IV. třída - skupina B

Hodějice B – Velešovice B (so 15.30), Šaratice – Křižanovice B (so), Bučovice B – Slavkov u Brna B (14.00), Zbýšov – Němčany B.

Baseballovým Pelikánům z Bučovic začala sezona. Muži v Blansku nestíhali

HOKEJ

Hobbyextraliga - finále:

Havrani – ESO, neděle 17. 4. (18.15), ZS Vyškov.

NOHEJBAL

II. liga:

R.U.M. Holubice – Spartak Přerov, pátek 15. 4. (14.00 ), antukové kurty/hala v Holubicích.

RAGBY

Extraliga:

Jimi Vyškov – Praga Praha, pátek 15. 4. (14.00), stadion Purkyňova ul.