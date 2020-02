II. liga: Amor Kloboučky Vyškov - SKUP Olomouc, sobota 29. 2. (19.00), SH Vyškov, Purkyňova.

Divize: Vinohrady Brno - Brikety-pelety Vyškov, sobota 29. 2. (21.00), SH Brno-Bohunice.

Krajský přebor: turnaj ve sportovní hale Rousínov, sobota 29. 2.: Prace - Amor Kloboučky Vyškov B (9.00), Hombres Brno - Amor B (10.00), Prace - Inexis Bučovice (11.00), Hombres Brno - Bučovice (12.00).

FOTBAL

Přípravná utkání: MFK Vyškov – Nové Sady, sobota 29. 2. (15.00), stadion Za parkem Vyškov. Tatran Rousínov - MFK Vyškov B, sobota 29. 2. (11.00), UT Vyškov.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov – sobota 29. 2.: Vyškov C – Ivančice, divize (9.00), Vyškov D – Vracov C, KP2 jih (12.15), Vyškov E – Mistřín D, KP2 jih (14.45), Vyškov F – Šanov C, KP2 jih (17.15).

Neděle 1. 3.: Vážany – Hodonín, KP1 jih (9.00).

VOLEJBAL

I. liga mužů: Dukla Liberec B - Sokol Bučovice, semifinále play-off I. ligy, pátek 28. 2. (19.00) a sobota 29. 2. (18.00).

Krajský přebor I. třídy mužů: Vyškov - Žabovřesky, sobota 29. 2. (9.00 a 12.00), SH Za parkem.

Krajský přebor I. třídy žen: Vyškov - Křenovice, sobota 29. 2. (10.00 a 13.00), SH Nádražní ul.