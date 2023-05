Poslední kolo má na programu druhá domácí nejvyšší fotbalová soutěž FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA. Fotbalisté MFK Vyškov zakončí úspěšnou sezonu v Chrudimi. Veledůležitý zápas čeká na domácím kurtu nohejbalisty Holubic. Přijede k nim lídr tabulky Spartak Přerov.

Ilustrační. | Foto: Marek Žitňák

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 28. května v 17.30 hodin.

II. liga – F:NL

Chrudim – Vyškov (17.00).

Krajský přebor

Rousínov – Krumvíř (so).

I. A třída - sk. B

Milotice – Vyškov B (16.30).

I. B třída - sk. A

Slavkov u Brna – Podolí u Brna (so 16.30), Lokomotiva Brno Horní Heršpice – Bohdalice (14.30), Lelekovice – FKD.

Okresní přebor

Kobeřice – Křižanovice (so 10.30), Hoštice-Heroltice - Komořany (so 14.30), Švábenice – Letonice (so 16.30), Vícemilice – Pačlavice-Dětkovice (10.00), Brankovice – Rousínov B (10.00), Pustiměř – Bučovice (16.30), Otnice – Křenovice (17.00).

III. třída - sk. A

Dědice – Ivanovice na Hané (so), FKD B – Kučerov (10.30), Moravské Málkovice – Račice (15.30), Velešovice – Habrovany (16.30), Hoštice-Heroltice B – Lysovice (16.30), Kroužek – Radslavice.

III. třída - sk. B

Kobeřice B – Křenovice B (so 13.30), Bošovice – Dražovice (so 17.00), Slavíkovice – Vážany nad Litavou (13.30), Lovčičky – Němčany (15.30), Hodějice – Heršpice (16.30), Nesovice – Nížkovice.

IV. třída - sk. A

Pustiměř B – Bohdalice B (14.00), Rychtářov – Chvalkovice na Hané (15.30), Chvalkovice u Bučovic – Kučerov B (16.00), Opatovice – Dědice B (16.30).

IV. třída - sk. B

Velešovice B – Slavkov u Brna B (so 10.00), Bučovice B – Zbýšov (10.00), Nesovice B – Křižanovice B (10.00), Hodějice B – Komořany B (14.00), Milešovice – Letonice B (14.00), Slavíkovice B – Šaratice (16.00).

FUTSAL

Okresní přebor, sobota 27. května (začátky zápasů 9.00, 10.00 a 11.00) - hřiště Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice – Lazor Vyškov, Lazor Vyškov – Kozlany-Bohdalice B, Orli Bučovice – Kozlany-Bohdalice. ZŠ Školní Bučovice: Sokol Bučovice – Amor Vyškov C, Amor Vyškov C – FC Krásensko, Sokol Bučovice – FC Krásensko. SA Hliník Marefy: JČ Marefy – Orli Vyškov, Orli Vyškov – FK Mouřínov, JČ Marefy – FK Mouřínov.

NOHEJBAL

II. liga – sk. B: R.U.M. NK Holubice – TJ Spartak Přerov, neděle 28. 5. (14.00).