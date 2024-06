Kam za sportem. Nohejbalový tahák v Holubicích. Končí všechny fotbalové soutěže

Nováček I. ligy nohejbalistů, tedy druhé nejvyšší české soutěže, R.U.M. Holubice by rád unikl z bojů o záchranu. Zítra to ale bude mít velmi těžké, protože do Holubic přijede první tým tabulky jihočeský TJ Radomyšl. Fotbaloví fandové si jistě nenechají uniknout poslední mistrovské zápasy této sezony. Krajský a okresní přebor odehrají poslední kolo, nižší třídy mají dohrávky.

Ilustrační. | Foto: Marek Žitňák