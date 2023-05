Druholigoví fotbalisté i extraligoví ragbisté jedou za soupeři na jejich trávníky. Sportoviště na Vyškovsku mj. nabídnou úvodní turnaje jarní části okresního přeboru futsalistů a z futsalu se chystá zajímavá nabídka na příští sobotu 20. května. Druholigový Amor Kloboučky Vyškov sehraje přátelský zápas s českou reprezentací neslyšících. Hrát se bude od dvou hodin odpoledne ve sportovní hale ZŠ Purkyňova.

Futsal_ilustrační. | Foto: Deník/VLP Externista

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 14. května v 17.00 hodin.

II. liga - F:NL

Vlašim – Vyškov (so), Kollárova ul.

Krajský přebor

Rousínov – Bosonohy.

I. A třída - sk. B

Vnorovy – Vyškov B.

I. B třída - sk. A

Slavkov u Brna – Babice nad Svitavou (so 16.30), Rudice – Bohdalice (so 16.30), Lokomotiva Brno Horní Heršpice – FKD (so).

Okresní přebor

Hoštice-Heroltice – Rousínov B (so), Vícemilice – Letonice (10.00), Brankovice – Bučovice (10.00), Kobeřice – Pačlavice-Dětkovice (10.30), Komořany – Křižanovice (14.45), Pustiměř – Křenovice (16.30), Otnice – Švábenice.

III. třída - sk. A

Moravské Málkovice – Ivanovice na Hané (so 15.30), Lysovice – Radslavice (so), FKD B – Dědice (10.30), Velešovice – Kučerov (16.30), Kroužek – Habrovany, Hoštice-Heroltice B – Račice.

III. třída - sk. B

Bošovice – Křenovice B (so), Slavíkovice – Němčany (13.30), Kobeřice B – Lovčičky (13.30), Hodějice – Vážany nad Litavou (16.30), Heršpice – Nížkovice, Nesovice – Dražovice.

IV. třída - sk. A

Brankovice B – Bohdalice B (13.00), Pustiměř B – Kučerov B (14.00), Rychtářov – Moravské Málkovice B (15.30), Chvalkovice u Bučovic – Chvalkovice na Hané.

IV. třída - sk. B

Křižanovice B – Letonice B (pá 18.00), Velešovice B – Zbýšov (so 16.30), Bučovice B – Milešovice (10.00), Nesovice B – Slavkov u Brna B (10.00), Hodějice B – Šaratice (14.00), Slavíkovice B – Letonice B (16.00), Komořany B – Křižanovice B.

FUTSAL

Okresní přebor

Mouřínov, pátek 12. 5.: Mouřínov – Kozlany-Bohdalice B (18.00), Kozlany-Bohdalice B – Amor Vyškov C (19.00), Mouřínov – Amor Vyškov C (20.00).

Turnaj Bučovice, Školní ul., sobota 13. 5.: Sokol Bučovice – Marefy (9.00), Marefy – Lazor Vyškov (10.00), Sokol Bučovice – Lazor Vyško (11.00).

Vyškov, sportovní areál Orla, sobota 13. 5.: Orli Vyškov – Krásensko (9.00), Krásensko – Orli Bučovice (10.00), Orli Vyškov – Orli Bučovice (11:00 ).

NOHEJBAL

II. liga: Koberovská sportovní – Holubice, neděle 14. 5. (13.00), v Železném Brodu.

RAGBY

Extraliga XV: Sparta Praha – JIMI Vyškov, semifinále, sobota 13. 5. (16.00), hřiště Kovanecká ul., Praha 9.

* * *

NÁBOR

Městský fotbalový klub Vyškov pořádá nábor do ženských fotbalových týmů, který se uskuteční v pondělí 15. května od 17.00 na vyškovském stadionu. Trénink je otevřený dívkám a ženám všech věkových kategorií, ať fotbal už hrály nebo jsou úplné začátečnice. Bližší informace podá Honza Sadílek, koordinátor náborů ženských týmů MFK Vyškov na t.č.+420 603 565 577.