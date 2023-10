Vedoucí pozice ve druhých nejvyšší českých soutěžích budou v domácím prostředí hájit volejbalisté Sokola Bučovice a fotbalisté MFK Vyškov. Poprvé na podzim se doma rovněž ve druhé lize představí futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov. A prvoligové body budou v sázce i v kuželně KK Vyškov, kde domácí muži přivítají borce z Třebíče.

Ilustrační. | Foto: Michal Málek

ATLETIKA

Bučovice: Sokolský běh 28. října, 32. ročník, sobota 28. října, startují mládežnické kategorie, v aleji u sokolovny, od 9.15 hodin do 11.20 hodin.

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 29. října v 14.00 hodin.

II. liga - F:NL

MFK Vyškov – SFC Opava (so 10.15), stadion v Drnovicích.

Krajský přebor

Rousínov – Ráječko (so 10.15).

I. A třída - skupina B

Vyškov B – Valtice (10.00).

I. B třída - skupina A

Medlánky – FKD (so), Bohdalice – Křenovice (so).

Okresní přebor

Švábenice – Kobeřice (so), Hoštice-Heroltice – Letonice (so), Pačlavice-Dětkovice – Slavíkovice (so), Slavkov u Brna – Otnice (so), Pustiměř – Rousínov B, Křižanovice – Lysovice, Komořany – Brankovice.

III. třída - skupina A

Nesovice – Habrovany (so), Kroužek – Ivanovice na Hané (so), Kučerov – Dědice (so), Chvalkovice na Hané – Radslavice (so), Velešovice – Račice (so), FKD B – Moravské Málkovice.

III. třída – skupina B

Němčany – Křenovice B (so), Bučovice – Slavkov u Brna B (so), Lovčičky – Vícemilice (so), Dražovice – Bošovice (so), Hodějice – Heršpice (so), Vážany nad Litavou – Nížkovice (so).

IV. třída - skupina A

Kučerov B – Opatovice (so 11.00), Chvalkovice u Bučovic – Habrovany B (so), Komořany B – Lysovice B (so), Hoštice-Heroltice B – Moravské Málkovice B (10.00), Pustiměř B – Rychtářov (11.30), Bohdalice B - Brankovice B.

IV. třída - skupina B

Velešovice B - Bučovice B (so 10.00), Šaratice – Milešovice (so), Heršpice B – Slavíkovice B (so), Křižanovice B – Zbýšov (so 17.00), Nesovice B - Letonice B (10.00).

FUTSAL

II. liga:

SK Amor Kloboučky Vyškov – ATRAPS Brno, sobota 28. 10. (20.00), SH Purkyňova.

HOKEJ

II. liga - východ:

Vyškov – Nový Jičín, sobota 28. 10. (15.00), ZS Vyškov.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 28. října: 14.00 KK Vyškov – TJ Třebíč, 1. liga muži. Neděle 29. října: 10.00 KK Vyškov – Vracov B, KP dorost.

VOLEJBAL

I. liga mužů:

Sokol Bučovice – Slavia Hradec Králové, pátek 27. října, (19.00), SH Školní ulice.