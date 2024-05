Kam za sportem. Ragbisté přivítají obhájce titulu z Říčan. Potřebují bodovat

Ragbyoví fanoušci by si neměli nechat ujít start suverénně nejlepšího mužstva posledních let Mountfieldu Říčany. Je to zápas předposledního kola základní části extraligy. Domácí usilují o postup do play-off a hodit se jim bude každý s favoritem získaný bodík.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová